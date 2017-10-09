О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/War/Arms/m.264659.html | http://mirror715.graniru.info/War/Arms/m.264659.html
Также: Оружие, Ближний Восток, Россия, Политика, Мир, Война | Персоны: Владимир Путин

новость Саудовская Аравия купила у России зенитные установки С-400

09.10.2017
Комлекс С-400. Фото с сайта www.vesti.ru
Комлекс С-400. Фото с сайта www.vesti.ru
Реклама

Саудовская Аравия договорилась с Россией о поставках зенитных ракетных систем противовоздушной обороны C-400 "Триумф", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Марию Воробьеву.

По данным "Коммерсанта", общая сумма оружейной сделки составила три миллиарда долларов, из них два миллиарда Эр-Рияд потратил на покупку С-400. Как утверждается, было приобретено не менее четырех дивизионов, то есть 56 зенитных установок.

Также Эр-Рияд приобрел у Москвы противотанковые ракетные комплексы "Корнет-ЭМ", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Буратино", автоматические гранатометы АГС-30 и автоматы Калашникова АК-103.

Кроме того, Саудовская военно-промышленная компания по лицензии Рособоронэкспорта будет производить АК-103 и патроны к нему.

Меморандум о поставках оружия был подписан во время двухдневного визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву в минувшие выходные. Король встретился с президентом Владимиром Путиным. Главы государств также договорились продлить сокращение добычи нефти и обсудили сирийский кризис.

Оставить комментарий Обсудить
09.10.2017
новость Новости по теме
10.05.2017 Fox News: Россия продолжает отправлять вооружения в Сирию →
11.04.2016 Россия передала Ирану первые комплексы С-300 →
16.02.2016 Иран планирует приобрести у России оружие на восемь миллиардов долларов →
26.12.2015 Иран отзывает иск к России за срыв поставок комплекса С-300 →
11.11.2015 Россия до конца года поставит Ирану зенитные системы С-300 →
08.11.2015 "Рособоронэкспорт" перевыполняет планы поставки вооружений →
18.08.2015 Россия заключит с Ираном новый контракт на поставку С-300 →
15.07.2015 Обама: Путин помог договориться с Ираном →
14.07.2015 Иран и "шестерка" достигли соглашения о снятии санкций →
14.04.2015 США выступают против поставок российских ракет Ирану →
28.09.2011 Иран подтвердил получение от России денег за непоставленные С-300 →
07.10.2010 Россия аннулировала контракты на поставку Ирану С-300 →
27.09.2010 Иран грозит России судом за срыв поставок ЗРК С-300 →
23.09.2010 МИД: Россия продолжит военно-техническое сотрудничество с Ираном →
Фото и Видео
32577
Play own
Московский протест 7 октября
32578
Play own
Новое поколение протеста
32582
Play own
Петербургская акция 7 октября
31965
Play own
Марш мира в Петербурге
Реклама
Выбор читателей
статья Кто не предал пленников
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Воскресный протест: десятки задержанных
Ночная акция на Дворцовой. Фото Вадима Ф. Лурье
статья Путин раздвигает ноги
статья Новое поколение протеста: ВИДЕО
Участница акции на Тверской. Кадр Грани-ТВ
новость Москва за Навального: ВИДЕО
Москва, Пушкинская площадь. 14:10 07.10.2017. Фото: @teamnavalny
РЕКЛАМА
новость США и Турция: новый скандал
Посольство США в Турции
новость Эвакуации: почти миллион человек
Эвакуация ТЦ в Москве. Кадр Грани.Ру
статья Разрушить "пакт о покорности"
Александр Скобов. Courtesy photo
в блоге Сколько жить Путину
383
новость СБУ раскрыла наемников Вагнера
Василий Грицак. Кадр видео СБУ
статья Лубянка и телефонный террор
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья День протеста: хроника
Протест на Тверской 07.10.2017. Фото Д.Борко/Грани.Ру
новость Питер: уголовка за 7 октября
Задержание на Литейном, 07.10.2017. Кадр видео из твиттера @ars_ves
новость Умер Вячеслав Иванов
Вячеслав Иванов. Фото: tvkultura.ru
новость Русский скандал: отставка главы ПАСЕ
Леонид Слуцкий, Башар Асад и Педро Аграмунт
статья Губернатор-генерал
Виталий Портников
в блоге Народные легенды о Путине
383
новость На ремонт "Кузнецова" не хватает денег
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
новость Срок партизану за бездействие
Шалинский горсуд Чечни. Фото: shalinsky.chn.sudrf.ru
новость Ответ на "притеснения" RT
Реклама телеканала Russia Today