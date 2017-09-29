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Росгвардия намерена разработать поправки в законодательство, ужесточающие контроль за пневматическим оружием. Об этом заявил начальник лицензионно-разрешительного главка ведомства Леонид Веденов, сообщает Интерфакс.

"Мы начали работу над тем, чтобы завести оборот пневматического оружия в управляемый режим. Такой режим, какой близок к оружию огнестрельному, - сказал Веденов. - Мы хотим, чтобы пневматическое оружие можно было приобрести без лицензии, но оно обязательно должно регистрироваться в органах Росгвардии"

Чиновник отметил, что соответствующая инициатива прорабатывается "с коллегами из других органов исполнительной власти". .

По его словам Веденова, в настоящее время в России пневматическое оружие слишком доступно. "Оно продается даже в сувенирных магазинах. Такое распространение позволяет владельцам такого оружия свободно применять его в отношении людей", - сказал представитель Росгвардии. Он напомнил о двух инцидентах в школах Москвы и Подмосковья, когда ученики пришли с оружием и применили его в отношении педагогов.

5 сентября 15-летний девятикласник школы №1 Ивантеевки напал на учительницу, нанеся ей ранения кухонным топориком. После этого подросток открыл стрельбу из пневматического оружия и взорвал несколько самодельных петард. Во время нападения подростка часть его одноклассников закрылись в лаборантской. Несколько учеников выпрыгнули из окна Учительница госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой, несколько учеников выпрыгнули из окна. Двое получили переломы, еще одна девушка попала в больницу с ушибами.

3 февраля 2014 года, произошел первый в России случай стрельбы в школе. Ученик 10-го класса московской школы №263 Сергей Гордеев убил учителя географии и захватил в заложники своих одноклассников. Затем он открыл огонь по прибывшим на место происшествия сотрудникам МВД, убив сотрудника вневедомственной охраны и тяжело ранив патрульного. Однако у Гордеева не было пневматического оружия, он был вооружен полуавтоматическим малокалиберным карабином Browning и винтовкой Tikka T3. Оружие принадлежало отцу подростка и было зарегистрировано.