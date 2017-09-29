О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/War/Arms/m.264328.html | http://mirror715.graniru.info/War/Arms/m.264328.html
Также: Оружие, Полиция, Война

новость Росгвардия намерена приравнять пневматическое оружие к огнестрельному

29.09.2017
Пневматический пистолет. Фото: hunt-guns.com
Пневматический пистолет. Фото: hunt-guns.com
Реклама

Росгвардия намерена разработать поправки в законодательство, ужесточающие контроль за пневматическим оружием. Об этом заявил начальник лицензионно-разрешительного главка ведомства Леонид Веденов, сообщает Интерфакс.

"Мы начали работу над тем, чтобы завести оборот пневматического оружия в управляемый режим. Такой режим, какой близок к оружию огнестрельному, - сказал Веденов. - Мы хотим, чтобы пневматическое оружие можно было приобрести без лицензии, но оно обязательно должно регистрироваться в органах Росгвардии"

Чиновник отметил, что соответствующая инициатива прорабатывается "с коллегами из других органов исполнительной власти". .

По его словам Веденова, в настоящее время в России пневматическое оружие слишком доступно. "Оно продается даже в сувенирных магазинах. Такое распространение позволяет владельцам такого оружия свободно применять его в отношении людей", - сказал представитель Росгвардии. Он напомнил о двух инцидентах в школах Москвы и Подмосковья, когда ученики пришли с оружием и применили его в отношении педагогов.

5 сентября 15-летний девятикласник школы №1 Ивантеевки напал на учительницу, нанеся ей ранения кухонным топориком. После этого подросток открыл стрельбу из пневматического оружия и взорвал несколько самодельных петард. Во время нападения подростка часть его одноклассников закрылись в лаборантской. Несколько учеников выпрыгнули из окна Учительница госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой, несколько учеников выпрыгнули из окна. Двое получили переломы, еще одна девушка попала в больницу с ушибами.

3 февраля 2014 года, произошел первый в России случай стрельбы в школе. Ученик 10-го класса московской школы №263 Сергей Гордеев убил учителя географии и захватил в заложники своих одноклассников. Затем он открыл огонь по прибывшим на место происшествия сотрудникам МВД, убив сотрудника вневедомственной охраны и тяжело ранив патрульного. Однако у Гордеева не было пневматического оружия, он был вооружен полуавтоматическим малокалиберным карабином Browning и винтовкой Tikka T3. Оружие принадлежало отцу подростка и было зарегистрировано.

Оставить комментарий Обсудить
29.09.2017
новость Новости по теме
07.09.2017 Суд арестовал напавшего на учительницу школьника →
05.09.2017 В Подмосковье школьник напал на учительницу после полученного замечания →
03.03.2015 Устроивший стрельбу в школе старшеклассник направлен на принудительное лечение →
22.04.2014 Убивший двух человек школьник признан невменяемым →
03.02.2014 В Москве старшеклассник напал на школу и убил полицейского и учителя →
Фото и Видео
31965
Play own
Марш мира в Петербурге
31966
Play own
Солидарность с заложниками Кремля
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
31441
Play own
Табличка на доме Немцова
Реклама
Выбор читателей
статья Путин убирает губернаторов
Виталий Портников
статья Соловьев Озерный
Илья Мильштейн
новость Навального задержали перед митингом
Задержание Алексея Навального. Фото: Евгений Фельдман
новость Навальный об имуществе Соловьева
Заставка фильма ФБК о Владимире Соловьеве
новость Умерову дали реальный срок
Ильми Умеров с дочерью и внучкой после оглашения приговора. Фото Антона Наумлюка
статья Лай испуганной собаки
РЕКЛАМА
новость ФСБ: Задержан "украинский шпион"
Задержание Дмитрия Долгополова. Съемка ФСБ
в блоге Озарение любовью к Сталину
383
новость Охранник Яроша в брянском СИЗО
Александр Шумков и Дмитрий Ярош. Источник: ФБ-группа "Самооборона - Херсон"
в блоге Свершения русского гения
383
статья Машина колесования
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость "Русский след" в Твиттере
Логотип "Твиттера"
новость Никифоров: Мы заблокируем Telegram
Глава Минсвязи Николай Никифоров. Фото: minsvyaz.ru
новость Малага против Тамбова и Солнцева
Арнольд Спиваковский. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
новость Нападение на Ленту.Ру
Офис Ленты.Ру после нападения. Фото: lenta.ru
новость Родченков заочно арестован
Григорий Родченков. Фото: championat.com
в блоге Сенат хочет мяса
383
новость Курдистан выбрал независимость
Оглашение итогов референдума в Иракском Курдистане. Кадр видео Reuters
новость Продюсера заочно арестовали
Сцена из спектакля "Сон в летнюю ночь". Фото: gogolcenter.com
новость Сталину ищут место
Бюст Иосифа Сталина. Фото: sibkray.ru