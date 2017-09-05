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В подмосковной Ивантеевке 15-летний девятикласник школы №1 напал на учительницу и взорвал несколько петард, после того как получил замечание из-за опоздания на урок, сообщает Интерфакс. Учительница госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой, несколько учеников выпрыгнули из окна, получив ушибы и переломы.

"Ученик девятого класса опоздал на урок и получил замечание от преподавателя, после чего он на нее напал и выстрелил из предположительно травматического оружия. Также у подростка были взрывпакеты, и он сделал несколько взрывов в классе", - рассказала уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, класс, где случилось нападение, расположен на втором этаже. Дети закрылись в лаборантской, выпрыгнувший в окно мальчик получил перелом, еще двое - ушибы.

Прибывшие полицейские и сотрудники Росгвардии задержали нападавшего. "С ним уже начали работать следователи, которые будут выяснять мотивы его поступков. На данный момент известно, что семья мальчика является благополучной", - отмечают в СКР. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК (хулиганство).

О подробностях нападения поступают противоречивые сведения. По данным Генпрокуратуры, ученик напал на учительницу с кухонным топориком и ударил ее по голове. Затем он открыл стрельбу из пневматического пистолета. В пресс-службе СКР сообщают, что ученик ранил учительницу из пневматического оружия.

"Прокуратура города Ивантеевки проводит проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательной организации. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сообщили в Генпрокуратуре. После нападения школа расторгла контракт с охранной организацией, обеспечивавшей безопасность. "В ближайшее время будет собрано большое совещание по обеспечению безопасности в школах Подмосковья и профилактике подобных случаев", - заявила Мишонова.

3 февраля 2014 года, произошел первый в России случай стрельбы в школе. Ученик 10-го класса московской школы №263 Сергей Гордеев, вооруженный карабином и винтовкой, убил учителя географии и захватил в заложники своих одноклассников, а затем открыл огонь по прибывшим на место происшествия сотрудникам МВД, убив сотрудника вневедомственной охраны и тяжело ранив патрульного. Затем отец стрелка, полковник полиции, заместитель начальника отдела наружного наблюдения оперативно-поискового бюро МВД, уговорил сына сдаться.

В марте 2015 года Бутырский районный суд признал Гордеева невменяемым и направил его на принудительное психиатрическое лечение на срок не менее 6 месяцев. По протесту потерпевших приговор был отменен. 8 февраля 2016 года Московский окружной военный суд, вновь рассмотрев дело, постановил направить Гордеева в стационар для принудительного лечения.