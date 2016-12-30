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Лефортовский суд Москвы постановил восстановить Игоря Трунова в статусе адвоката, сообщает РАПСИ. Таким образом, суд

После заседания Трунов сообщил о намерении обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 201 УК (злоупотребление полномочиями). По утверждению вернувшего себе статус адвоката, дисциплинарным проступком была признана его общественная деятельность. "Я думаю, это, конечно, не только адвокатское решение, но тут есть и политическая составляющая", - ранее комментировал решение коллегии Трунов.

12 июля квалификационная комиссия Адвокатской палаты Московской области рекомендовала лишить Трунова статуса. Причиной решения стало "наличие дисциплинарного проступка в действиях Трунова".

"Профессиональная деятельность затрагивает финансовые интересы крупных страховых компаний, не желающих платить страховое возмещение в полном объеме, недобросовестных владельцев бизнеса, и государственных служащих нарушающих закон", - заявил тогда Трунов.

21 сентября Адвокатская палата Московской области лишила Трунова статуса адвоката за нарушение им норм профессиональной этики.

Трунов является защитником по делам о взрывах самолетов в 2004 году, теракта во время мюзикла "Норд-Ост", теракта в Домодедово в 2011 году, ярославской авиакатастрофы, взрыва самолета над Синаем в Египте в 2015 году, авиакатастрофы в Ростове-на-Дону в марте 2016 года, а также ряда других громких дел.