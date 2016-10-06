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Минтруд подготовил поправки в "антикоррупционное" постановление правительства, позволяющие близким родственникам чиновников в областях культуры, здравоохранения, науки, образования и социальной защиты становится их непосредственными подчиненными или руководителями. Как передает Интерфакс, общественное обсуждение документа стартовало в четверг и продлится до 20 октября. Инициатива оформлена проектом постановления правительства, который вносит изменения в уже существующее постановление №568, принятое в 2013 году.

На данный момент действует принятое в 2013 году постановление правительства №568, вводящее прямой запрет, касающийся работы близких родственников или свояков (родители, супруги, дети, братья и сестры, дети супругов и супруги детей) в непосредственном подчинении.

Позже, в июле 2016 года, в это постановление были внесены поправки, которые сузили круг подпадающих под запрет госслужащих - до тех из них, которые назначаются президентом или правительством, или входят в составляемые ведомствами специальные перечни.

По мнению авторов нового проекта, этого уточнения недостаточно, потому что они не защищают "профессиональные династии" врачей, ученых, преподавателей, деятелей культуры и работников социальной защиты.

"Каких либо исключений и изъятий для отдельных сфер деятельности организаций в законодательстве не содержится. Вместе с тем, деятельность в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты имеет особенности, связанные с исторически сформировавшимися творческими или профессиональными династиями. При этом действующий запрет на осуществление совместной трудовой деятельности с близкими родственниками не способствует сохранению и преемственности поколений", - говорится в тексте пояснительной записки.

В результате в Минтруде предлагают "в исключительных случаях, связанных с особенностями выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами", позволить министру или руководителю государственной структуры разрешать родственникам работать вместе. При этом оговаривается, что такое разрешение нужно обосновать и описать "перечень превентивных мер" по недопущению нарушений.

Как отмечает агентство, это не первая попытка смягчить постановление №568 за последние два месяца. В августе Минкультуры предложил другой вариант поправок, разрешающих создавать "династии родственников" в сфере культуры. В пояснительной записке отметили, что "спецификой отрасли культуры является широкое распространение профессиональных династий", в том числе в балете, цирке и театре, а также в музеях-заповедниках. Проект должен был "способствовать сохранению устойчивости традиций, которая является одним из основополагающих факторов развития отечественной культуры".