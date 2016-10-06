О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror710.graniru.info/Society/m.255245.html
Также: Общество, Россия, Политика

новость Минтруд предложил узаконить династии на госслужбе

06.10.2016
Министерство труда и социальной защиты. Фото: wikimapia.org
Министерство труда и социальной защиты. Фото: wikimapia.org
Реклама

Минтруд подготовил поправки в "антикоррупционное" постановление правительства, позволяющие близким родственникам чиновников в областях культуры, здравоохранения, науки, образования и социальной защиты становится их непосредственными подчиненными или руководителями. Как передает Интерфакс, общественное обсуждение документа стартовало в четверг и продлится до 20 октября. Инициатива оформлена проектом постановления правительства, который вносит изменения в уже существующее постановление №568, принятое в 2013 году.

На данный момент действует принятое в 2013 году постановление правительства №568, вводящее прямой запрет, касающийся работы близких родственников или свояков (родители, супруги, дети, братья и сестры, дети супругов и супруги детей) в непосредственном подчинении.

Позже, в июле 2016 года, в это постановление были внесены поправки, которые сузили круг подпадающих под запрет госслужащих - до тех из них, которые назначаются президентом или правительством, или входят в составляемые ведомствами специальные перечни.

По мнению авторов нового проекта, этого уточнения недостаточно, потому что они не защищают "профессиональные династии" врачей, ученых, преподавателей, деятелей культуры и работников социальной защиты.

"Каких либо исключений и изъятий для отдельных сфер деятельности организаций в законодательстве не содержится. Вместе с тем, деятельность в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты имеет особенности, связанные с исторически сформировавшимися творческими или профессиональными династиями. При этом действующий запрет на осуществление совместной трудовой деятельности с близкими родственниками не способствует сохранению и преемственности поколений", - говорится в тексте пояснительной записки.

В результате в Минтруде предлагают "в исключительных случаях, связанных с особенностями выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами", позволить министру или руководителю государственной структуры разрешать родственникам работать вместе. При этом оговаривается, что такое разрешение нужно обосновать и описать "перечень превентивных мер" по недопущению нарушений.

Как отмечает агентство, это не первая попытка смягчить постановление №568 за последние два месяца. В августе Минкультуры предложил другой вариант поправок, разрешающих создавать "династии родственников" в сфере культуры. В пояснительной записке отметили, что "спецификой отрасли культуры является широкое распространение профессиональных династий", в том числе в балете, цирке и театре, а также в музеях-заповедниках. Проект должен был "способствовать сохранению устойчивости традиций, которая является одним из основополагающих факторов развития отечественной культуры".

Оставить комментарий Обсудить
06.10.2016

новость Новости по теме
30.09.2016 Минпромторг отодвинул сроки предполагаемого введения продовольственных карточек →
01.09.2016 Общественная палата попросила Минтруд возродить производственную гимнастику →
31.05.2016 Глава Минтруда выступил против введения налога на тунеядство →
11.05.2016 Медведев поручил проверить получение чиновниками дорогостоящих подарков →
Фото и Видео
27320
Play own
Память Бабьего Яра
27271
Play own
Скандал в Центре Люмьеров
27111
Play own
В СИЗО за покемонов
27110
Play own
Христиане против мракобесия
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
в блоге В бой за меридиан
383
новость Детские бои в Грозном
Детские бои на турнире в Грозном. Кадр видеоролика
статья Пугающий Pu
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Американский держиморда
РЕКЛАМА
Loading...
новость Россия останется в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии. Фото: mil.ru
новость Дело Панова: ЕСПЧ отказал
Евгений Панов дает показания. Кадр съемки ФСБ
новость "Спикер" ЛНР в руках ФСБ
Алексей Карякин. Источник: investigator.org.ua
новость Бюст Сталина в Сургуте снесли
Установка бюста Сталина в Сургуте. Кадр видеозаписи
новость Германия обсуждает новые санкции
Ангела Меркель. Фото: www.sueddeutsche.de
новость Запоздалый ответ Америке
Дмитрий Медведев на заседании Совета стран Баренцева региона. Фото: bellona.ru
новость Повинная члена УИК
На избирательном участке. Фото Д.Борко/Грани.Ру
новость Панфиловцы и мрази конченые
Владимир Мединский. Фото: scandaly.ru
новость Гаага вместо права вето
Зейд Раад аль-Хусейн. Фото: un.org
в блоге Литературный спецназ
383
новость Группы Русского марша заблокировали
На Русском марше. Люблино, 04.11.2015. Фото Александры Агеевой/Грани.Ру
статья Слово и дело Антона Носика
Владимир Абаринов
новость Дешевые лекарства подорожают
Белый дом. Фото: Википедия
новость Трамп: Россия провалила сделку
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
новость Чирний в ростовском СИЗО
Алексей Чирний в суде. Фото: svoboda.org
новость Эстония готовится к вторжению
Эстония. Фото с сайта www.internationalreports.net