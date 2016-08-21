Зарегистрироваться | Войти через:
На протяжении четверти века социологи интересовались у россиян их трактовкой событий августа 91-го. Общество прошло путь от массовой мобилизации к выученной беспомощности, постепенно вытесняя из исторической памяти смысл Августа. Именно на всеобщей апатии сегодня держится власть наследников ГКЧП, считает директор "Левада-центра" Лев Гудков.
Отмечая юбилей августовской революции, демократические недобитки задаются двумя основными вопросами: куда за четверть века подевался свободолюбивый и бесстрашный народ? И как можно было предотвратить исторический реванш ГКЧП? Свои ответы на эти вопросы предлагают автор фотолетописи 91-го Дмитрий Борко и советский диссидент, активный участник августовских событий Витольд Абанькин.
На календаре опять 19 августа, и нельзя не признать: обещания выполнены. Пусть далеко не сразу, зато решительно и с той скрупулезностью, которая подразумевает хорошо продуманный и осуществленный план. Чеканные строки из "Обращения к советскому народу" и Постановления №1, сочиненные спичрайтерами путчистов, звучат как сбывшееся пророчество.
Главным культурным событием в дни юбилея Августа стал фестиваль "Остров-1991" в московском парке "Музеон". Сайты Colta.ru и "Твоя история" совместно с Ельцинским центром и при поддержке фонда Дмитрия Зимина организовали лекции, дискуссии, перформансы, кинопоказы, чтения и концерты, посвященные 90-м. Краткий видеоотчет.