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Также: История, Спецслужбы, Общество, Россия, Политика | Персоны: Дмитрий Борко

статья За призраком свободы

19.08.2016

Отмечая юбилей августовской революции, демократические недобитки задаются двумя основными вопросами: куда за четверть века подевался свободолюбивый и бесстрашный народ? И как можно было предотвратить исторический реванш ГКЧП?

"Это тоже мы", - напоминает Дмитрий Борко, автор фотолетописи Августа.

Август-91: это тоже мы
"Мне на дали расстрелять КГБ", - сетует Витольд Абанькин, советский диссидент, сидевший вместе с Владимиром Буковским и Сергеем Ковалевым. Фрагменты мифологии путча:

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19.08.2016
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Таков судьбы закон

Илья Мильштейн, 19.08.2016

На календаре опять 19 августа, и нельзя не признать: обещания выполнены. Пусть далеко не сразу, зато решительно и с той скрупулезностью, которая подразумевает хорошо продуманный и осуществленный план. Чеканные строки из "Обращения к советскому народу" и Постановления №1, сочиненные спичрайтерами путчистов, звучат как сбывшееся пророчество.
Август 1991 г. Фото Дмитрия Борко

Август 91-го: не пропавшее дело

Дмитрий Борко, 16.08.2012

В августе 91-го, снимая исторические события на улицах Москвы, Дмитрий Борко чувствовал себя не наблюдателем, а полноправным участником. Позднейшие разговоры о том, что людей тогда "обманули", "использовали", он воспринял как личное оскорбление. В новом материале Борко - прежде не публиковавшиеся кадры 1991 года. Он призывает не отрекаться от общей победы.
Бенедикт Сарнов. Фото с сайта http://zelikm.com

Было ли это?

Бенедикт Сарнов, 18.08.2011

"Ведь если ОНИ победят... Вы понимаете, что они тогда со всеми нами сделают?" "Понимаю, - кивнул он. - Но если ОНИ победят, я не хочу жить". Где-то он теперь, тот мужик? О чем думает, что чувствует сегодня, через двадцать лет после августа 91-го, когда выяснилось, что ОНИ все-таки победили?
Илья Мильштейн

Антиавгуст

Илья Мильштейн, 18.08.2006

ГКЧП победил. Народ ему аплодировал. Все кончилось хорошо, и только одно было плохо: этот самый аплодирующий народ надо было ежедневно кормить. Но как-то не получалось. Полки магазинов, боровшихся за звание продовольственных, наполняться категорически не желали.
Лев Рубинштейн. Фото Граней.Ру

Три дня и десять лет

Лев Рубинштейн, 17.08.2006

Девяностые годы начались почти вовремя, опоздав всего лишь на полгода. Они начались ровно пятнадцать лет тому назад, в двадцатых числах августа 1991 года. Именно в те дни началось бурное и двусмысленное десятилетие, отношение к которому стало идейным водоразделом последних лет.
Пресс-конференция членов ГКЧП 19 августа 1991 года. Фото ИТАР-ТАСС

Августовский путч 15 лет спустя: мнения

Любовь Шарий, 18.08.2006

Прошло 15 лет с августовских дней 1991 года, предрешивших окончательный крах коммунистического режима в России и распад советской империи. Как вы воспринимали происходившее тогда и как оцениваете его сейчас? На этот вопрос отвечают политики, ученые, писатели, журналисты.
Александр Проханов среди членов ГКЧП после их выхода из ''Матросской тишины'' в феврале 1993 года. Фото с сайта www.zavtra.ru

Декабристы на букву "м"

Борис Соколов, 17.08.2001

Появился Комитет за политическую и историческую реабилитацию ГКЧП, называющий путчистов "декабристами XX века" и "единственными, кто осмелился совершить поступок ради сохранения Великой державы - СССР". Так и видишь Пуго - Каховским, Язова - Пестелем и Крючкова - Рылеевым. Cовпадение тут на самом деле только в одном. В первые дни после провала путча члены ГКЧП вели себя так же, как и те, кто в 1825 году вышел на Сенатскую площадь: каялись и сдавали соучастников.

Танки на Арбате утром 19 августа 91 года. Фото Дм. Борко

Картинки 91-го года

Дмитрий Борко, 19.08.2005

Августовский путч: фотохроника исторических событий. Строительство баррикад, защитники Белого дома, отряды самообороны и счастливая развязка. Смотрите фотографии Дмитрия Борко 14 лет спустя.

Ирина Павлова

Миг свободы

Ирина Павлова, 15.08.2006

Что это было? Демократическая революция, как писали тогда многие по свежим следам? Или всего лишь краткий миг свободы, когда демократические элементы российского общества объединились в сопротивлении ГКЧП, который представлял союзную коммунистическую власть?

Илья Мильштейн

Тот, который не штурмовал

Илья Мильштейн, 03.11.2009

Будь моя воля, я бы тоже наградил Дмитрия Тимофеевича, но каким-нибудь другим орденом, учрежденным специально для него. "За отвращение к насилию", например. Или "За нерешительность, проявленную военным руководителем перед лицом массовых убийств". Если больших и малых начальников иногда сажают за исполнение преступного приказа, то логично награждать за неисполнение.
Борис Ельцин выступает перед защитниками Белого дома. Рядом - Александр Коржаков. Фото из архива AP

Чистота помыслов, например

Илья Мильштейн, 17.08.2001

Общий смысл ясен и прост: развал империи, последние конвульсии обреченных реакционеров, смена строя. Нюансы - это для современников, как и дружеское пожелание "чтоб тебе жить в историческую эпоху!". Нюансы, детали, настроения - это интересно только нам. Давай про нюансы.

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