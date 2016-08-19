Отмечая юбилей августовской революции, демократические недобитки задаются двумя основными вопросами: куда за четверть века подевался свободолюбивый и бесстрашный народ? И как можно было предотвратить исторический реванш ГКЧП?

"Это тоже мы", - напоминает Дмитрий Борко, автор фотолетописи Августа.

Август-91: это тоже мы

"Мне на дали расстрелять КГБ", - сетует Витольд Абанькин, советский диссидент, сидевший вместе с Владимиром Буковским и Сергеем Ковалевым. Фрагменты мифологии путча: