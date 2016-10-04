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Спортивный арбитраж в Лозанне (CAS) на девять месяцев сократил дисквалификацию российской тенисистки Марии Шараповой, сообщает Би-Би-Си. Спортсменка была отстранена от соревнований из-за обнаруженного в ее анализах мельдония.

Суд официально объявил, что сократил двухлетнюю дисквалификацию Шараповой до 15 месяцев. Период дисквалификации Шараповой отсчитывается с 26 января 2016 года. Таким образом, срок дисквалификации закончится в полночь 25 апреля 2017 года.

Международная теннисная федерация дисквалифицировала Шарапову на два года. Назначенный ITF независимый трибунал 18-19 мая рассмотрел дело Шараповой и 8 июня опубликовал свое решение. Показанные Шараповой в этом году на Australian Open результаты были аннулированы. Теннисистку лишили рейтинговых очков и призовых денег, которые она выиграла на этом соревновании.

Шарапова заявила, что не согласна с решением ITF и намерена обжаловать решение о дисквалификации в CAS. "Я немедленно обжалую это решение в CAS. Я буду бороться за то, чтобы вернуться на теннисный корт как можно скорее", - написала спортсменка.

7 марта Шарапова призналась в употреблении запрещенного с 1 января препарата мельдоний. "Я очень часто болела, у меня был недостаток магния и признаки диабета, - рассказала спортсменка - Я принимала этот препарат на протяжении 10 последних лет. Это одно из многих прописанных мне лекарств". Шарапова подчеркнула, что не собирается заканчивать карьеру. "Это вопрос ответственности и профессионализма. Я совершила ошибку. Я не хочу, чтобы моя карьера заканчивалась подобным образом, и надеюсь, что у меня еще будет шанс сыграть", - сказала спортсменка.

Следы мельдония были найдены допинг-пробе Шараповой, взятой 26 января во время выступления на последнем Australian Open. Пресс-служба ITF, что Шараповой были предъявлены обвинения 2 марта, и она с ними согласилась. ITF временно дисквалифицировала Шарапову с 12 марта до завершения расследования по ее делу.

С Шараповой приостановили рекламные контракты компании Porsche, Nike и Tag Heuer. 15 марта Организация объединенных наций объявила о решении временно приостановить сотрудничество с россиянкой в качестве посла доброй воли. В апреле Шарапова была исключена из числа участниц турнира серии "Большого шлема" "Ролан Гаррос".

13 апреля Всемирное антидопинговое агенство заявило, что содержание мельдония в допинг-пробе спортсмена ниже одного микрограмма на миллилитр крови при условии, что проба была сделана до 1 марта 2016 года, является допустимым. "Случаи, когда в допинг-пробе содержание мельдония менее 1 мкг и она взята до 1 марта 2016 года, сравнимы со случаями применения препарата до 1 января 2016 года. Таким образом, допускается, что атлет не принимал препарат умышленно после его запрета", - отмечалось в заявлении WADA.

Если концентрация мельдония в допинг-пробе, взятой до 1 марта, составляет от 1 до 15 мкг или если в допинг-пробе, взятой после 1 марта, ее концентрация составляет менее 1 мкг, то решение о временной дисквалификации спортсменов, уличенных в употреблении запрещенного препарата, остается за федерацией, говорилось в заявлении.