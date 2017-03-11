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новость Плагиат или измена?

Помощник Патрушева объяснил заимствования в диссертации цитированием секретных монографий
11.03.2017
Наиль Мухитов. Кадр Первого канала
Наиль Мухитов. Кадр Первого канала
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Лидер Партии прогресса Алексей Навальный просит ФСБ проверить диссертацию помощника секретаря Совета безопасности Наиля Мухитова на нарушение статьи УК о разглашении государственной тайны. Об этом сообщает "Новая газета".

Сообщество "Диссернет" обнаружило в докторской диссертации Мухитова "Гармонизация политики развития государственных корпораций с учетом их экономической безопасности" 145 страниц из трех чужих работ: диссертаций Владимира Скачкова (78 страниц) и Сергея Квасова (44 страницы), а также из "Гайдаровского сборника" (23 страницы).

Диссертационный совет при Институте проблем рынка РАН, рассматривавший жалобу "Диссернета" объяснил совпадения с работами Квасова и Скачкова тем, что Мухитов написал с ними совместные монографии. Предъявить эти монографии диссовет отказался, сославшись на их секретность. Эту же позицию поддержал и Экспертный совет ВАК.

В связи с этим Навальный просит ФСБ выяснить, "имели ли данные работы ограничение к доступу, специальный характер и особые условия хранения". В случае положительного ответа политик просит Следственное управление ФСБ решить вопрос о наличии оснований для возбуждения уголовного дела по статье 283 УК (разглашение государственной тайны).

2 апреля 2016 года Мухитов был назначен на пост помощника секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. С 2012 по 2015 год он возглавлял службу безопасности "Роснефти", а до этого занимал пост заместителя руководителя управления собственной безопасности ФСБ.

Сетевое сообщество "Диссернет" объединяет ученых и журналистов, выявляющих плагиат в научных работах известных людей. Исследования "Диссернета" начались в январе 2013 года. С тех пор активисты сообщества разоблачили уже десятки случаев плагиата в диссертациях политиков, общественных деятелей и представителей руководства вузов.

Так в ноябре 2015 выяснилось, что среди проверенных диссертаций действующих ректоров вузов России 21 процент работ оказались фальшивыми. "Диссернет" проверил работы 311 ректоров, защитившихся за последние 15 лет. В 66 диссертациях обнаружены обширные заимствования. По мнению Ростовцева, это говорит об отрицательном отборе на должность ректора.

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11.03.2017

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