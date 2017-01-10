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новость Политисключенный

Сергея Пархоменко исключили из российского ПЕН-центра за "провокационную деятельность"
10.01.2017
Сергей Пархоменко. Фото с личной страницы
Сергей Пархоменко. Фото с личной страницы
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Пара фраз 10.01.2017
в блоге Пархоменко и Троцкий

Исполком Русского ПЕН-центра исключил из состава организации журналиста и одного из создателей сообщества "Диссернет" Сергея Пархоменко. Как следует из протокола заседания, оно прошло 28 декабря 2016 года. В заседании участвовали девять человек очно и семь дистанционно. За исключение Пархоменко все члены исполкома проголосовали единогласно.

Как говорится в документе, Пархоменко исключен "за отступление от непреложных принципов, заключенных в Хартии Международного ПЕН-клуба, систематическое невыполнение требований настоящего Устава, за провокационную деятельность, несовместимую с целями и задачами Русского ПЕН-центра, и высказывания, задевающих честь и достоинство личности".

"Кажется, что блогер Сергей Пархоменко, воспитанный комсомолом и имеющий в правозащитных кругах репутацию "провокатора с Болотной площади", вступил в нашу писательскую организацию лишь для того, чтобы разрушить ее изнутри, превратив, вопреки Хартии и Уставу, в оппозиционную политическую партию", - поясняется в документе.

Пархоменко за два года пребывания в организации постоянно нарушал и нарушает пункты устава, поставляя средствам массовой информации лживые, тенденциозные сведения, порочащие организацию, используя ее бренд для личных целей, говорится в приложении к протоколу.

По мнению самого Пархоменко, настоящей причиной его исключения стала заметка, опубликованная им в Фейсбуке и перепечатанная на сайте радиостанции "Эхо Москвы". В ней говорилось об отказе ПЕН-центра поддержать обращение ряда членов организации к президенту Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова.

"То есть именно на Сенцове они и сломались, - пришел к выводу журналист.

24 декабря члены Русского ПЕН-центра, литераторы и ученые обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова. Деятели культуры поддержали просьбу кинорежиссера Александра Сокурова отнестись к Сенцову с милосердием.

"Мы просим Вас, господин президент, применить к Олегу Сенцову норму закона, позволяющую главе государства принимать решение о помиловании осужденных без признания вины с их стороны, просим использовать все имеющиеся ресурсы и механизмы для скорейшего освобождения нашего коллеги Олега Сенцова", - говорится в документе.

Под документом подписались 60 членов Русского ПЕН-центра. К ним присоединились 13 членов Вольного исторического общества, писатели Сергей Гандлевский, Людмила Улицкая, Владимир Войнович и многие другие. Всего под обращением стоит 80 подписей.

При этом в пресс-службе Русского ПЕН-центра заявили, что сама организация к письму отношения не имеет. "Мы ничего Владимиру Владимировичу не писали. Исполком и президент ПЕН-центра в этом не участвуют. Это не наша инициатива. У нас есть группа "либеральных" оппозиционеров, которые с нами пытаются конфликтовать и ведут собственную линию. Они являются членами Центра, но принимают свои собственные заявления, собирают подписи среди единомышленников", - пояснили в пресс-службе.

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10.01.2017

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