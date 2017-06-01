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В Общецерковной аспирантуре и докторантуре им. Кирилла и Мефодия прошла защита первой в современной России диссертации по научной специальности "теология". Об этом сообщает Интерфакс.

Автор первой диссертации по теологии - декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор богословия протоиерей Павел Хондзинский. Он представил работу на тему "Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского". После утверждения решения диссовета Высшей аттестационной комиссией Хондзинскому будут присуждены степени кандидата философских и исторических наук.

Защита продолжалась около четырех часов. Зал общецерковной аспирантуры не смог вместить всех желающих. Дискуссия оппонентов развернулась вокруг того, может ли личный опыт веры и жизни богослова быть использован при написании научной работы. Среди критиков было много представителей естественных наук.

"Мне думается, что нынешняя защита имеет большое значение для теологии как науки и для признания ее как таковой", - заявил глава диссертационного совета митрополит Волоколамский Илларион. Об этом, по его словам, говорит и повышенный интерес к работе соискателя со стороны СМИ и общественности.

В марте прошлого года ректоры МГУ Виктор Садовничий, Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Владимир Мау и Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Владимир Воробьев, а также ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) подписали соглашение о создании на базе их заведений объединенного диссертационного совета по специальности "теология".

Это первый в современной России диссертационный совет по теологии. Его образование стало возможным после решения президиума Высшей аттестационной комиссии, которая 12 октября 2015 года признала богословие научной специальностью.

В последние годы РПЦ активно борется за открытие кафедр теологии как в богословских, так и в светских вузах. В ноябре 2012 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что получение высшего богословского образования является очевидной потребностью современного общества.

Месяцем раньше кафедра теологии была открыта в МИФИ. Ее возглавил митрополит Иларион. Появление этой кафедры вызвало протесты научной общественности. В частности, 91 академик и член-корреспондент РАН в своем обращении выразили "особые опасения" в связи с "общей тенденцией нарастающей клерикализации общества".

В РПЦ, однако, заверили, что кафедра не вмешивается в работу других подразделений вуза.