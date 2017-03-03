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новость Богословно-досрочно

Первая в современной России диссертация по теологии принята к защите
03.03.2017
Логотип Общецерковной аспирантуры и докторантуры
Логотип Общецерковной аспирантуры и докторантуры
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Диссертационный совет по теологии предварительно рассмотрел первую в современной России работу по этой специальности и назначил защиту на конец мая. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на отдел внешних церковных связей Московского патриархата.

Соискатель ученой степени по теологии протоиерей Павел Хондзинский представил в совет диссертацию на тему "Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского". В случае успешной защиты протоиерею будут присуждены степени кандидата философских и исторических наук.

В марте прошлого года ректоры МГУ Виктор Садовничий, Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Владимир Мау и Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Владимир Воробьев, а также ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) подписали соглашение о создании на базе их заведений объединенного диссертационного совета по специальности "теология".

Это первый в современной России диссертационный совет по теологии. Его образование стало возможным после решения президиума Высшей аттестационной комиссии, которая 12 октября 2015 года признала богословие научной специальностью.

В последние годы РПЦ активно борется за открытие кафедр теологии как в богословских, так и в светских вузах. В ноябре 2012 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что получение высшего богословского образования является очевидной потребностью современного общества.

Месяцем раньше кафедра теологии была открыта в МИФИ. Ее возглавил митрополит Иларион. Появление этой кафедры вызвало протесты научной общественности. В частности, 91 академик и член-корреспондент РАН в своем обращении выразили "особые опасения" в связи с "общей тенденцией нарастающей клерикализации общества".

В РПЦ, однако, заверили, что кафедра не вмешивается в работу других подразделений вуза.

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03.03.2017
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Николай Митрохин. Фото из личного архива

МИФИ XXI века

Николай Митрохин, 11.06.2013

Письмо академиков РАН с требованием закрыть кафедру теологии в МИФИ сенсационно не просто числом подписавших. Оно переводит конфликт между российским обществом и РПЦ в новую плоскость. Противостоять давлению получается только коллективно - с привлечением людей, от мнения которых не отмахнуться. В Академии наук это поняли. Поймут ли недовольные в МИФИ?

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