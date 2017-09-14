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Также: СМИ, Криминал, Автомобили, Право, Общество, Происшествия | Персоны: Алексей Венедиктов, Юлия Латынина

новость Венедиктов просит у "Газпром-медиа" охраны для Латыниной

14.09.2017
Юлия Латынина и Алексей Венедиктов. Фото: echonews.ru
Юлия Латынина и Алексей Венедиктов. Фото: echonews.ru
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Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов просит у холдинга "Газпром-медиа", в который входит радиостанция, предоставить журналистке Юлии Латыниной и ее семье охрану после их возвращения в Россию. Факсимиле официального письма на имя председателя правления холдинга Дмитрия Чернышенко главред "Эха" опубликовал в среду вечером в своем твиттере.

Также Венедиктов попросил дать службе безопасности "Газпром-медиа" указание "вступить во взаимодействие с правоохранительными органами для координации расследования" нападений на Латынину.

В ночь на 19 июля неизвестные опрыскали стену дачи Латыниной в Переделкине, Новая Москва, а также припаркованный рядом BMW журналистки неким едким составом. Восемь человек, в том числе двое соседских детей, пострадали от отравления парами этого вещества. Машиной пользоваться стало невозможно - с тех пор она оставалась у дачи и проветривалась.

Ранним утром 3 сентября автомобиль Латыниной сгорел. Журналистка выразила уверенность, что машину подожгли. Полицейский дознаватель первоначально не исключал версии самовоспламенения, однако несколько дней спустя стало известно, что он обнаружил очаги возгорания сразу в трех местах.

9 сентября Латынина объявила, что уехала из России вместе с родителями и возвращаться в ближайшем будущем не намерена. Она не уточнила, в какую страну эмигрировала.

Из письма Венедиктова Чернышенко следует, что журналистка уехала из России по совету или при содействии главреда.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
14.09.2017
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