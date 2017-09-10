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Журналистка Юлия Латынина вместе с родителями покинула Россию. Как передает "Эхо Москвы", об отъезде она сообщила в субботу по Skype в эфире своей программы "Код доступа", выходящей на этой радиостанции.

Латынина заметила, что не намерена возвращаться на родину в ближайшем будущем.

При этом журналистка не уточнила, в какую страну она выехала.

Ранним утром 3 сентября у Латыниной сгорела машина, припаркованная рядом с ее дачей в Переделкине, Новая Москва. BMW журналистки проветривалась после нападения, совершенного в ночь на 19 июля, - тогда неизвестные опрыскали автомобиль, а также стену дачи неким едким составом. Восемь человек, в том числе двое соседских детей, пострадали от отравления парами этого вещества. Машиной пользоваться стало невозможно.

Латынина тогда заявила, что не сомневается, что автомобиль подожгли. Полицейский дознаватель первоначально не исключал версии самовоспламенения. Однако в четверг стало известно, что он обнаружил очаги возгорания сразу в трех местах. "То есть гипотеза о том, что машина сгорела сама, которой мы с родителями пытались себя утешать, - она неправильная, - прокомментировала это известие журналистка. - Это очень печально, потому что фактически это означает, что это был не просто пожар, а это было покушение на убийство. Потому что машина сгорела утром в тот момент, когда в ней кто-то мог быть".

Июльское и сентябрьское нападения были не первыми атаками на Латынину. 20 августа 2016 года журналистку облили фекалиями у редакции "Эха Москвы", когда она, припарковав машину, направлялась на эфир. Сама Латынина выразила уверенность, что ее выслеживали несколько недель. Она пояснила, что нападавшие точно знали, где она паркуется у "Эха". Выходку журналистка связала со своими публикациями о миллиардере Евгении Пригожине, известном как личный повар Путина.

СКР отказался возбуждать дело по факту нападения.