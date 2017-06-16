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новость Слитые и поглощенные

"Дождь": Завершена сделка по продаже РБК главе группы ЕСН Березкину
16.06.2017
Прокремлевская акция у здания РБК. Фото: Леонид Павлюченко/Facebook
Прокремлевская акция у здания РБК. Фото: Леонид Павлюченко/Facebook
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Основатель группы ЕСН Григорий Березкин завершил сделку по покупке медиахолдинга РБК у его нынешнего владельца Михаила Прохорова. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на три источника, близкие к руководству холдинга, и источник, близкий к сделке.

Официального подтверждения этого пока нет. Пресс-секретарь группы ОНЭКСИМ Андрей Беляк и представитель ЕСН Марианна Белоусова отказались комментировать эту информацию.

"Про сегодня или нет сказать не могу. Все-таки пятница-развратница. Но времени (до закрытия сделки. - Ред.) совсем немного осталось", - сказал сам Березкин.

28 апреля ЕСН подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о согласовании приобретения 65,43 процента акций РБК. Как сообщалось, переговоры с Прохоровым относительно продажи актива Березкин вел уже по крайней мере несколько месяцев, а в марте обсуждение сделки активизировалось.

17 мая Березкин заявил, что сделка по покупке РБК "идет" и "никаких фундаментальных больших противоречий нет". Однако детали сделки он комментировать отказался и сроки ее заключения также не уточнил. "Там много сейчас техники осталось, которой занимаются юристы", - сказал Березкин.

Глава группы ЕСН тогда сказал, что после покупки РБК объединит его в одну структуру с другими медиаактивами группы, в числе которых издательский дом "Комсомольская правда" и газета Metro. "Там будем максимально использовать всю синергию, которая существует в этом бизнесе", - пояснил бизнесмен.

В мае 2016 года в РБК сменилось руководство. Медиахолдинг покинули шеф-редактор Елизавета Осетинская, а также главреды газеты РБК Максим Солюс и информационного агентства РБК Роман Баданин. Отставки связывали с недовольством Кремля редакционной политикой холдинга. Особенно болезненно были восприняты публикации РБК о младшей дочери Владимира Путина Катерине Тихоновой и ее муже Кирилле Шамалове.

Месяцем раньше Газета.Ру писала о планах Прохорова продать медиахолдинг. Как утверждалось, поручение сменить собственника РБК было отдано "на высшем уровне".

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16.06.2017
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