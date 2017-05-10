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Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство о согласовании приобретения 65,43 процента акций медиахолдинга РБК. Об этом сообщает Rabmler News Service со ссылкой на начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Николая Карташова.

Ходатайство, рассказал собеседник агентства, поступило 28 апреля. После принятия решения ведомство прокомментирует сделку, заверил он.

Кто именно подал ходатайство, Карташов не уточнил. Между тем бизнесмен Григорий Березкин рассказал, что бумагу направила его группа ЕСН. По информации RNS, Березкин ранее уже вел переговоры о покупке РБК. В марте, рассказал некий источник агентства, обсуждение сделки активизировалось.

В апреле "Ведомости" уже писали, что один из соруководителей объединенной редакции РБК Игорь Тросников объявил коллегам о переговорах между владельцем холдинга Михаилом Прохоровым и Березкиным относительно продажи актива.

Между тем в среду, после сообщения RNS, начальник пресс-службы Прохорова Андрей Беляк отказался прокомментировать ситуацию "Новой газете".

В мае 2016 года в РБК сменилось руководство. Медиахолдинг покинули шеф-редактор Елизавета Осетинская, а также главреды газеты РБК Максим Солюс и информационного агентства РБК Роман Баданин. Отставки связывали с недовольством Кремля редакционной политикой холдинга. Особенно болезненно были восприняты публикации РБК о младшей дочери Владимира Путина Катерине Тихоновой и ее муже Кирилле Шамалове.

Месяцем раньше Газета.Ру писала о планах Прохорова продать медиахолдинг. Как утверждалось, поручение сменить собственника РБК было отдано "на высшем уровне".