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Журналист, создатель интернет-проекта Sotnik-TV Александр Сотник покинул Россию из-за поступающих ему угроз. Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Это не эмиграция, это - вынужденная эвакуация на какое-то время. К большому сожалению, количество угроз переросло в качество: незнакомый абонент с неопределившимся номером позвонил мне и сообщил, что они готовы меня потерпеть до октября месяца, после чего, принято решение перевести меня в овощной отдел. Да, они умеют формулировать", - отметил Сотник.

По словам журналиста, какое-то время об будет жить в Грузии. "Но, неуважаемая гэбуха, ты, пожалуйста, не упарывайся от радости в связи с моим отъездом, так как тут остаются операторы, и канал Sotnik-TV продолжит свою работу", - заявил Сотник.

Сотник подчеркнул, что остается русским журналистом и оппозиционером, временно работающим на территории Грузии. "Поэтому, как видите, даже есть плюсы, - сказал Сотник. - У меня наконец-то появится время, чтобы делать регулярную аналитическую программу. Я также стабильно буду делать прямые включения в фейсбук, и мы будем общаться с вами напрямую".

В 2008-2011 годах Сотник работал над проектом "народного интернет-радио" "Первый голосовой портал". С апреля 2012 года совместно с оператором Дмитрием Мелехиным создал в YouTube канал "Политвестник", на котором выходят репортажи и интервью, посвященные протестному движению. В 2013 году Сотник объявил о закрытии канала в связи с финансовыми проблемами. Однако "Политвестник" продолжает существовать. Общее число просмотров материалов канала превышает 8 миллионов.

С 2014 года Сотник ведет проект Sotnik-TV в YouTube. У канала боле 127 тысяч подписчиков. "Sotnik-TV – независимый общественно-политический канал, занимающийся освещением важнейших событий в России и мире. В то время, как в России СМИ превратились в орудие пропаганды войны и ненависти, мы противостоим тотальной лжи посредством истинно свободной журналистики", - говорится на странице канала.

Видеообращение Александра Сотника: