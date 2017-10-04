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Первый президент Академии российского телевидения Владимир Познер призвал отказаться в дальнейшем от вручения скульптуры Эрнста Неизвестного "Орфей" победителям конкурса "ТЭФИ" и сменить само название премии. Об этом говорится в открытом письме телеведущего в Индустриальный комитет по телеизмерениям, который последние годы проводит конкурс.

Когда Познер попросил Неизвестного создать приз для "ТЭФИ", он обещал скульптору, что статуэтка не будет вручаться, если выбор финалистов и победителей конкурса перестанет быть демократическим. Изначально в голосовании участвовали все члены Академии телевидения.

С 2014 года конкурс проводит Индустриальный комитет. С тех пор финалистов и победителей выбирают не члены АРТ, а назначенное руководством ИК "жюри"в котором всего 70 человек. Победителя определяют только 14 человек.

"Вряд ли возможно спорить с тем, что нынешний порядок проведения "ТЭФИ" не имеет ничего общего с демократическим выбором. Нет ни малейших сомнений, что Эрнст Неизвестный, который скончался в августе 2016 года, узнав о том, что произошло с "ТЭФИ", напомнил бы мне о моем обещании", - пишет Познер.

"Хотелось бы решить все мирным путем. Но на всякий случай следует помнить о том, что статуэтка Орфея является юридической собственностью Академии российского телевидения, равно как и название "ТЭФИ", - отметил Познер.

Свое письмо телеведущий опубликовал на следующий день после церемонии награждения конкурса "ТЭФИ-2017". Его победителями стали, в частности, программа "Время" Первого канала (номинация "Информационная программа"), "Вести недели" ВГТРК с ведущим Дмитрием Киселевым ("Информационно-аналитическая итоговая программа"), Владимир Соловьев ("Интервьюер").

"ТЭФФИ" - российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств, учреждённая фондом Академии российского телевидения 21 октября 1994 года. Пернвая церемония вручения прошла 5 мая 1995 года.

В 2007 году от участия в конкурсе отказался холдинг "Газпром-Медиа", в который входят телекомпании НТВ и ТНТ. В следующем году от участия в отказалась ВГТРК (каналы "Россия", "Культура", "Спорт" и "Вести"). В 2008 году Познер покинул пост президента Академии российского телевидения. В 2012 и 2013 годах премия "ТЭФИ" не вручалась.