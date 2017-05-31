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новость Приговор журналистке Надтоке по делу об оскорблении мэра отменен спустя 12 лет

31.05.2017
Елена Надтока. Кадр видео с hragents.org
Елена Надтока. Кадр видео с hragents.org
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Президиум Верховного суда отменил приговор бывшему главреду газеты "Вечерний Новочеркасск" Елене Надтоке, вынесенный в 2004 году по обвинению в оскорблении мэра города Анатолия Волкова. Об этом сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на адвоката журналистки Тумаса Мисакяна.

Дело Надтоки направлено на новое рассмотрение в Новочеркасский горсуд Ростовской области.

Мисакян связал отмену приговора с решением ЕСПЧ по жалобе журналистки, вынесенным 17 октября прошлого года. Страсбургский суд признал, что Россия нарушила в отношении Надтоки статью 10 Европейской конвенции (свобода выражения мнения), и обязал власти страны выплатить журналистке компенсацию 4 тысячи евро, а также возместить ей судебные издержки в сумме 1992 евро.

При этом жалоба журналистки поступила в суд еще в октябре 2005-го.

Поводом к преследованию Надтоки стала публикация в январе 2004 года "Вечерним Новочеркасском" статьи "За что сидит Алексей Федоров?". Мэр Волков в тексте был назван "воровливым алтайским мужиком, занявшим удобное высокое кресло".

Против Надтоки и журналистки, написавшей статью, открыли дело по части 2 статьи 130 УК (оскорбление, содержащееся в СМИ). 1 ноября 2004-го Новочеркасский горсуд оштрафовал автора статьи на 10 тысяч рублей, а главреда - на 50 тысяч. 23 декабря того же года приговор был подтвержден в апелляции, а 5 апреля 2005-го Ростовский облсуд отклонил кассационную жалобу Надтоки.

Когда начнется повторный процесс, рассказал Мисакян, будет заявлено ходатайство о прекращении дела в связи с отсутствием состава преступления. "И с большой долей вероятности можно предполагать, что оно будет прекращено", - добавил юрист.

Между тем статья 130 еще в декабре 2011 года была исключена из УК. Сейчас оскорбление, содержащееся в СМИ, образует состав части 2 статьи 5.61 КоАП. Для должностных лиц кодекс по этому обвинению предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

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31.05.2017
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