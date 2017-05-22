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новость Ижевский журналист Щукин получил 2 с половиной года по делу о вымогательстве

22.05.2017
Сергей Щукин. Фото: day.org.ru
Сергей Щукин. Фото: day.org.ru
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Судья Ленинского райсуда Ижевска Наталья Глухова приговорила издателя интернет-газеты "День.org", депутата городской думы от партии "Патриоты России" Сергея Щукина к двум с половиной годам строгого режима по делу о вымогательстве. Об этом сообщает Интерфакс.

Щукин был объявлен виновным по пункту "б" части 3 статьи 163 УК (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Он получил срок значительно ниже нижнего предела - по такому обвинению кодекс предусматривает от 7 до 15 лет колонии.

Журналист, находившийся под подпиской о невыезде, был взят под стражу в зале суда. В назначенный ему срок зачтено время с 1 мая по 23 сентября 2014 года, которое он провел под домашним арестом.

Процесс Щукина продолжался два года - с мая 2015-го. В рамках разбирательства прошло несколько десятков заседаний. Признал ли журналист свою вину, не уточняется.

Согласно фабуле дела, в январе - июле 2013 года Щукин, на тот момент главред газеты "День", вместе с оппозиционным журналистом Андреем Некрасовым опубликовал ряд статей, порочащих тогдашнего гендиректора завода "Ижмаш" Константина Бусыгина (ныне - глава Росграницы) и само это предприятие. В дальнейшем, как утверждалось, Щукин и Некрасов потребовали у концерна "Калашников", в который входит завод, 2,5 миллиона рублей, угрожая в противном случае новыми порочащими публикациями. Заявляется, что был проведен оперативный эксперимент, в рамках которого часть требуемой суммы - 300 тысяч рублей - перевели на счет шантажистов.

Между тем Некрасов, в 2015 году эмигрировавший из России и получивший политубежище в Литве, назвал дело о вымогательстве следствием провокации менеджмента "Ижмаша". В действительности, отмечал он, Бусыгин и его подчиненные ему и Щукину деньги, за то чтобы в прессе перестали появляться публикации о нарушении прав рабочих. Сам Некрасов был зампредом независимого профсоюза работников "Ижмаша".

Щукин, по словам эмигранта, был основной целью следователей. Некрасов первоначально проходил по делу свидетелем, однако затем его также перевели в статус подозреваемого. По утверждению политбеженца, его преследование инициировал лично Бусыгин.

В начале 2015 года, вскоре после бегства, Некрасов был заочно арестован. В середине того же года его по запросу России задержали на Кипре, однако через несколько недель под давлением НПО и депутата Европарламента от Литвы Пятраса Ауштрявичюса освободили.

21 мая стало известно, что ФСБ заочно предъявила Некрасову обвинение по делу "Шалтай-Болтая".

Щукину 54 года, он родился и всю жизнь провел в Ижевске. В 1987-1990 годах, работая в школе учителем истории, основал первую в Удмуртии неформальную общественную организацию - Экологический союз Ижевска. C 1990-го был депутатом Верховного совета Удмуртии; после распада СССР участвовал в разработке новой конституции региона. В середине 1990-х занялся журналистикой; при этом продолжил вести общественную и политическую деятельность. С 2005 года - один из лидеров Координационного совета гражданских действий Удмуртии; с 2006-го - лидер регионального отделения "Патриотов России". Как сообщается на сайте городской думы, организовал десятки протестных митингов и демонстраций.

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22.05.2017
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