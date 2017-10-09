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Судья Дорогомиловского райсуда Москвы Галина Таланина назначила пятерым фигурантам "дела реставраторов" реальные сроки, уже отбытые ими в СИЗО до приговора. Об этом сообщает Интерфакс.

В частности, бывший замглавы Минкульта Григорий Пирумов получил полтора года общего режима. При этом прокурор в прениях запрашивал для него пятилетний срок.

Директор департамента управления имуществом Минкульта Борис Мазо, глава подведомственного министерству госпредприятия "Центр реставрации" Олег Иванов, руководитель проектов фирмы "Балтстрой" Борис Сванбек и начальник Дирекции по строительству и реставрации Минкульта Борис Цагараев получили от 1 года 4 месяцев до 1 года 5 месяцев, уточняет ТАСС.

Все пятеро освобождены из-под стражи в зале суда.

В качестве дополнительного наказания Пирумову назначен штраф 400 тысяч рублей, Мазо и Иванову - по 200 тысяч.

Еще трое фигурантов получили условные сроки. Это управляющий "Балтстроем" Александр Коченов, ранее освобожденный из СИЗО под залог 10 миллионов рублей со ссылкой на состояние здоровья, а также экс-директор Государственного центра современного искусства Михаил Миндлин и бизнесмен Андрей Кокушкин, у которых были взяты подписки о невыезде.

Аресты со счетов фигурантов сняты.

Согласно фабуле дела, в 2012 году Пирумов образовал группу, участники которой заключали госконтракты с завышенной стоимостью услуг на выполнение реставрационных работ. Всего в деле семь эпизодов хищения средств. Речь идет о деньгах, выделенных на реставрацию Новодевичьего монастыря в Москве, драмтеатра во Пскове, Иоанно-Предтеченского монастыря в столице, Музея космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьбы Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде.

Все фигуранты дела признали вину и возместили вмененный ущерб. Разбирательство проводилось в особом порядке.

20 июля тот же Дорогомиловский райсуд дал пять лет условно со штрафом 800 тысяч рублей еще одному фигуранту дела - бизнесмену Никите Колесникову. Подсудимый также пошел на досудебное соглашение и возместил вмененный ему 15-миллионный ущерб.

28 августа Куйбышевский райсуд Петербурга приговорил по этому же делу к четырем с половиной годам условно и 800-тысячному штрафу гендиректора "Балтстроя" Дмитрия Сергеева. Бизнесмена освободили из-под стражи в зале суда. Однако сразу приговора Сергеев был задержан ФСБ. Его привезли в Москву и вновь арестовали - теперь по делу о хищении не менее 225 миллионов рублей, выделенных из бюджета для строительства дома приемов в резиденции Владимира Путина в Ново-Огареве.