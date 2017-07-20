Реклама

Дорогомиловский райсуд суд признал бизнесмена Никиту Колесникова, одного из фигурантов "дела реставраторов", виновным в мошенничестве и приговорил его к пяти годам лишении свободы условно, сообщает ТАСС. Ему также назначен штраф в размере 800 тысяч рублей.

Дело Колесникова рассматривалось в особом порядке. Бизнесмен свою вину признал и заключил сделку со следствием, в связи с чем его дело было выделено в отдельное производство. Также Колесников возместил вменяемый ему ущерб в размере 15 миллионов рублей.

В середине марта 2016 года Колесников был арестован вместе с другими фигурантами дела. Это бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, директор компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев и управляющий этой компанией Александр Коченов, руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" Владимир Сванбек.

По версии следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты с завышенной стоимостью услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурируют семь эпизодов: хищение средств, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьба Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде.

Большинство фигурантов дела частично или полностью признали вину. Некоторые из них заключили сделку со следствием. Как сообщал адвокат одного из обвиняемых Евгений Зобов, ущерб полностью погашен. По его словам, сумма составила порядка 163 миллиона рублей.

Предварительное расследование по делу завершено. Фигуранты знакомятся с материалами, объем которых составляет 67 томов.