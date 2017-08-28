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новость Фигурант "дела реставраторов" Сергеев задержан ФСБ в суде после приговора к условному сроку

28.08.2017
Дмитрий Сергеев. Фото: fontanka.ru
Дмитрий Сергеев. Фото: fontanka.ru
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Гендиректор фирмы "Балтстрой" Дмитрий Сергеев задержан спецназовцами ФСБ в здании Куйбышевского райсуда Петербурга сразу после оглашения ему приговора к условному сроку по "делу реставраторов", возбужденному по факту хищений в Минкульте. Об этом сообщает Фонтанка.Ру.

Как передает Интерфакс, в прениях прокурор запрашивала для Сергеева пять лет общего режима. Однако судья Юлия Трофимова дала ему четыре с половиной года условно с четырехлетним испытательным сроком, а также оштрафовала на 800 тысяч рублей.

Подсудимый, которому, как указано в карточке дела на сайте суда, вменялись три эпизода по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере; до 10 лет колонии) за хищение 72 миллионов рублей Минкульта, полностью признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Материалы были рассмотрены в особом порядке за одно заседание.

20 июля условный срок - пять лет - получил другой фигурант дела, бизнесмен Никита Колесников. Помимо условного срока ему, как и Сергееву, был назначен 800-тысячный штраф. Дело Колесникова также рассматривалось в особом порядке.

С марта 2016 года Сергеев был заключен в СИЗО. Он должен был быть освобожден немедленно после оглашения приговора.

Однако, передает Фонтанка.Ру, около 16 часов в здание суда вбежали силовики из ФСБ, прибывшие на микроавтобусе. После этого приставы заблокировали дверь учреждения, объявив о незапланированном перерыве. В 16:20 Сергеев был повторно задержан, а 10 минут спустя в суд зашли автоматчики.

По информации издания, гендиректора "Балтстроя" везут в Москву, чтобы арестовать по делу о хищениях при постройке дома приемов в резиденции Владимира Путина Ново-Огарево.

В марте обыски по этому делу прошли у нескольких субподрядчиков фирмы Сергеева.

В начале июля стало известно, что СКР присвоил делу о хищениях в Ново-Огареве гриф "совершенно секретно", "поскольку речь идет о работах в президентских резиденциях". Сообщалось, что у адвоката по крайней мере одного из фигурантов на тот момент взяли подписку о неразглашении.

16 ноября 1999 года Калининский райсуд Петербурга, рассмотрев апелляционную жалобу на арест политика и публициста Юрия Шутова, бывшего помощника мэра города Анатолия Собчака, постановил немедленно освободить обвиняемого. После заседания Шутов прямо в зале суда дал пресс-конференцию продолжительностью около получаса. Сразу по ее окончании в том же зале политик был задержан собровцами УБОП и в дальнейшем арестован повторно. В декабре 1999-го президиум Совета судей России расценил действия силовиков как неуважение к суду.

В 2006-м Шутов, все предыдущие годы остававшийся в СИЗО, был осужден к пожизненному сроку по обвинениям в заказных убийствах и ряде других преступлений. В декабре 2014-го он умер в колонии особого режима "Белый лебедь" в Соликамске.

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28.08.2017
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