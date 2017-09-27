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Коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда (Ростов-на-Дону) под председательством Максима Ивченко добавила уроженцу Кабардино-Балкарии Хасанби Тамбиева, осужденному к семи с половиной годам строгого режима, еще три года срока по обвинению в распространении терроризма из колонии. Об этом сообщает ГТРК "Адыгея" со ссылкой на адыгейский главк ФСБ.

Тамбиева объявили виновным по части 1 статьи 205.2 (публичное оправдание терроризма) и части 1 статьи 282 УК (возбуждение национальной ненависти). Путем частичного сложения нового приговора с предыдущим судьи дали ему четыре года; при этом по первому делу ему оставалось пробыть в заключении лишь один год.

Как передает ТАСС, первый срок Тамбиев получил по части 4 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего); приговор вынес в 2011 году Урванский райсуд Кабардино-Балкарии. Осужденный содержался в ИК-2 Адыгеи на хуторе Новый Сад Тахтамукайского района.

Согласно фабуле дела, в апреле 2016 года Тамбиев опубликовал со своего мобильника в некоей соцсети аудиозапись, в которой среди прочего одобрял теракт, совершенный в 2000 году в Чечне Хавой Бараевой.

Как утверждает спецслужба, заключенный полностью признал вину и сотрудничал со следствием; дело рассматривалось в особом порядке. Из карточки дела на сайте суда следует, что слушания прошли в два заседания; на втором, 15 сентября, был вынесен приговор. Поскольку приговор не обжаловался, во вторник он вступил в законную силу.

В декабре 2016 года коллегия СКОВСа под председательством судьи Ивченко приговорила старшего сержанта - контрактника Зафара Холова к пяти годам общего режима с лишением воинского звания, объявив подсудимого вербовщиком "Исламского государства". Это дело также было рассмотрено в особом порядке.

6 июня 2000 года в ауле Алхан-Юрт Урус-Мартановского района Чечни 17-летняя Хава Бараева, племянница ичкерийского полевого командира Арби Бараева, прорвалась на грузовике с тротилом к комендатуре российских оккупантов. Охрана расстреляла машину, и та взорвалась. Помимо Бараевой погибли двое омоновцев. Это был первый самоподрыв в истории современной России.

Знаменитый чеченский бард Тимур Муцураев написал песню "Хава Бараева", которая вошла в его альбом "Инша-Аллах, сады нас ждут" (2001). В 2010 году суд в Кемеровской области включил эту песню в список экстремистских материалов.