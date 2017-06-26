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новость Фигурант дела о распространении экстремизма из колонии Тимошенко не признал вину

26.06.2017
Владимир Тимошенко после задержания. Кадр видео Фонтанки.Ру
Владимир Тимошенко после задержания. Кадр видео Фонтанки.Ру
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Петербуржец Владимир Тимошенко, которому вменено распространение экстремистского текста из колонии, на слушаниях по существу своего дела, открывшихся в понедельник в Красногвардейском райсуде города, отказался признать вину. Об этом "Граням" сообщил адвокат "Агоры" Виталий Черкасов, который представляет интересы обвиняемого.

Предварительные слушания по делу прошли 14 июня. Ведет процесс судья Андрей Юрьев.

44-летнему Тимошенко инкриминирована часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти к социальной группе "служащие учреждений и институтов государственной власти"). Подсудимому грозит до четырех лет колонии. Находится ли Тимошенко в СИЗО, под домашним арестом или на свободе, Черкасов не уточнил.

Согласно фабуле дела, в январе 2015 года, отбывая срок пять с половиной лет в колонии строгого режима в Новгородской области, Тимошенко по телефону надиктовал своей невесте текст о "ситуации на Украине", "силовом репрессивно-карательном аппарате" России и Владимире Путине. Невеста по просьбе заключенного опубликовала этот текст на его ВК-странице.

Защиту Черкасов строит на том тезисе, что чиновники социальной группы не образуют. Этот аргумент активно используется адвокатами "Агоры" в делах об экстремизме. В деле тверича Шамиля Казакова адвокату Светлане Сидоркиной удалось таким образом добиться, чтобы из обвинения ее клиенту исключили 282-ю статью. Между тем в деле таганроженки Елизаветы Цветковой этот довод адвокату Юрию Чупилкину не помог - обвинение с его подзащитной не сняли.

Следующее заседание процесса состоится 12 июля. Начало в 11 часов.

После отбытия срока по первому делу Тимошенко поселился в Петербурге. Там он и был задержан 23 декабря 2016 года. Следствие вел городской главк СКР. Ведомство излагало фабулу дела иначе, чем адвокат. Утверждалось, что текст, за который преследуют Тимошенко, был опубликован не на его личной странице, а в некоем ВК-сообществе. С другой стороны, "социальная группа" в сообщении ведомства была очерчена у́же: "сотрудники правоохранительных органов".

Как можно предположить, срок Тимошенко отбывал в ИК-9 в окрестностях рабочего поселка Парфино. По информации на сайте новгородского УФСИН, всего в регионе две колонии строгого режима, но ИК-7 предназначена лишь для рецидивистов, тогда как Тимошенко, насколько известно, был осужден впервые.

По первому делу Тимошенко задержали 11 июня 2009 года. Ему вменили подготовку к подрыву стены Новгородского кремля во время фестиваля "Ганзейские дни Нового времени", который проводился в городе 18-21 июня того же года. Как утверждалось, в квартирах Тимошенко в Новгороде, а также в Кисловодске, откуда он родом, силовики нашли самодельные бомбы, взрывчатку, боеприпасы, пневматическое оружие и экстремистские материалы. Взрывом, заявлялось в деле, обвиняемый хотел привлечь внимание к проблемам "России и русского народа".

Следствие вела ФСБ. Тимошенко вменили часть 1 статьи 30 - часть 1 статьи 205 (подготовка к теракту), часть 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия) и часть 1 статьи 223 УК (незаконное изготовление оружия).

Процесс вела коллегия Новгородского облсуда под председательством Алексея Гричаниченко. На первых же слушаниях по существу, прошедших 2 декабря 2009 года, Тимошенко признал вину. Приговор был вынесен 26 мая 2010-го.

Из имеющихся сообщений, однако, непонятно, почему в январе 2015 года Тимошенко оставался в колонии. Его срок должен был истечь 10 декабря 2014-го.

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26.06.2017
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