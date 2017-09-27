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Также: Право, Политзеки, Свобода слова, Интернет, Общество, Россия, СМИ, Политика | Персоны: Александр Белов (Поткин)

новость КС отказался рассматривать жалобу Белова (Поткина) на 282-ю статью УК

27.09.2017
Александр Белов (Поткин). Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Александр Белов (Поткин). Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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Конституционный суд отказался рассматривать две жалобы на статью 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), одну из которых направил политзек Александр Белов (Поткин), а другую - блогер Евгений Корт. Об этом сообщает "Открытая Россия".

В ответ на претензии заявителей судьи указали, что 282-я статья "не может расцениваться как нарушающая конституционные права", так как, с одной стороны, она не содержит неопределенных формулировок, а с другой, в нормах уголовного закона могут присутствовать "оценочные или общепринятые понятия".

Также КС заявил, что назначение Поткину и Корту наказаний по 282-й статье УК обосновывается частью 3 статьи 55 Конституции, которая допускает ограничение прав и свобод гражданина "в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".

41-летний москвич Поткин, бывший сопредседатель ныне запрещенного этнополитического объединения "Русские", в прошлом году был осужден к семи с половиной годам общего режима по обвинениям в экстремизме, а также в отмывании денег. На апелляции в марте нынешнего года обвинение в отмывании денег исключили, а срок политзеку снизили до трех с половиной лет. Поткин содержится в ИК-4 Нижегородской области в поселке Буреполом Тоншаевского района. Там его подвергают взысканиям по надуманным поводам.

21-летний Корт из Зеленограда - столичного эксклава на территории Подмосковья - прошлой осенью получил год колонии-поселения по делу о репосте во "Вконтакте" шуточного демотиватора с нацистом Тесаком. В начале нынешнего года апелляционная инстанция заменила Корту срок штрафом 200 тысяч рублей.

КС не впервые отказывает в рассмотрении жалоб на 282-ю статью УК. Так, лишь два месяца назад он отклонил заявление покойного блогера Антона Носика, в прошлом году оштрафованного за пост в "Живом журнале" с одобрением военных преступлений России в Сирии.

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27.09.2017
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