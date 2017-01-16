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новость Мосгорсуд изменил приговор осужденному за репост картинки с Тесаком москвичу

16.01.2017
Евгений Корт. Фото с личной страницы ВКонтакте
Евгений Корт. Фото с личной страницы ВКонтакте
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Мосгорсуд изменил приговор двадцатилетнему жителю Зеленограда Евгению Корту, осужденному за репост картинки "Вконтакте", с года колонии-поселения на штраф в размере 200 тысяч рублей. Как передает "Открытая Россия", при этом адвокат Сергей Бадамшин просил суд оправдать своего подзащитного в связи с отсутствием состава преступления, а прокуратура просила направить дело на повторное рассмотрение, ссылаясь на нарушение седьмой статьи УПК "Законность при производстве по уголовному делу".

Защита Корта уже заявила о намерении обжаловать решение Мосгорсуда о штрафе.

Приговор Корту 3 ноября 2016 года вынес Зеленоградский районный суд. Молодой человек был признан виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) из-за публикации на его странице "Вконтакте" картинки с изображением националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак и актера в образе поэта Александра Пушкина. Гособвинение просило для Корта два года лишения свободы.

По версии следствия, опубликованное изображение "унижает группу лиц по принципам национальности". В обвинительном заключении говорится, что на картинке изображена "конфликтная ситуация" между людьми, похожими на Марцинкевича и Пушкина. Согласно проведенной в рамках расследования экспертизе, изображение содержит "совокупность психологических и лингвистических признаков унижения нерусских".

Сам Корт утверждает, что не публиковал изображение, а случайно сохранил его в альбоме на своей странице.

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Марцинкевич считается основателем группировки "Реструкт". В 2007-2010 годах он отбыл срок в три с половиной года по двум уголовным делам по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Первое дело завели после скандала в московском клубе "Билингва", когда Марцинкевич и его сторонники скандировали нацистское приветствие. Второе дело было открыто за публикацию в интернете постановочного сюжета о казни "таджикского наркоторговца".

15 августа 2014 года судья Кунцевского райсуда Москвы Светлана Ухналева приговорила Тесака к пяти годам строгого режима по пункту "а" части 2 статьи 282 (с угрозой применения насилия) за публикацию трех видеозаписей в соцсетях. 11 ноября того же года апелляционная коллегия Мосгорсуда (судья-докладчик - Светлана Устинова) сократила осужденному срок до 2 лет 10 месяцев, переквалифицировав инкриминированное ему обвинение на часть 1 статьи 282.

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16.01.2017

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