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Судья Мещанского райсуда Москвы Ирина Афанасьева отказалась удовлетворить иск к ФСБ племянницы шведского дипломата Рауля Валленберга с требованием предоставить информацию о его судьбе после ареста в 1945 году. Об этом сообщает Интерфакс.
ФСБ настаивала на том, что доступ к некоторым документам о судьбе Валленберга уже есть. Остальные нельзя опубликовать из-за того, что в них содержится информация о других людях, заявили представители спецслужбы. Судья отклонила ряд ходатайств защиты. Афанасьева постановила в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.
Иск родственники Валленберга, погибшего в заключении в СССР, подали в июле. Обращение в суд поддержала исследовательская инициатива RWI-70. Семья Валленберга добивается доступа к оригиналам и нецензурированным копиям документов. До сих пор Россия предоставляла родственникам погибшего лишь неполные и подвергшиеся цензуре записи.
"Это дело - не только возможность восстановить память о выдающемся человеке, но и сильный аргумент в борьбе за открытие архивов ФСБ и других ведомств", - прокомментировал подачу иска адвокат Иван Павлов, который представляет интересы истцов.Павлов.
В годы Второй мировой войны Валленберг был первым секретарем посольства Швеции в Будапеште. Он организовал выдачу венгерским евреям шведских паспортов, а также повлиял на сохранение будапештского гетто. Своими действиями дипломат спас жизни около 100 тысяч человек. В Израиле он признан праведником народов мира.
В январе 1945 года Валленберг отправился на встречу с командующим наступающей советской армией. 17-го числа того же месяца Советы арестовали дипломата по подозрению в шпионаже. Достоверных сведений о дальнейшей судьбе Валленберга нет.
В 1957 году Советы заявили, что дипломат в июле 1947-го умер от сердечной болезни в тюрьме МГБ. Вместе с тем появлялись свидетельства, согласно которым Валленберга уже после июля 1947 года видели в советских лагерях.
Между тем в 2016-м были опубликованы сфальсифированные дневники Ивана Серова, председателя КГБ в 1954-1958 годах. Как утверждалось в книге, глава МГБ Виктор Абакумов на допросе после ареста заявлял, что Валленберга в тюрьме убили по прямому приказу Иосифа Сталина и Вячеслава Молотова.
После выхода дневников Серова родственники Валленберга запросили у российских властей протоколы допросов Абакумова.
В январе 2014-го семья погибшего обратилась лично к Владимиру Путину. В письме отмечалось, что глава российского государства способен "положить конец этому длительному испытанию".
И вот государство, убившее Рауля Валленберга и запамятовавшее, когда и при каких обстоятельствах это было совершено, торжественно извещает нас о том, что он больше не виноват перед ним. Что он прощен, выпущен, реабилитирован. Что ему, как какому-нибудь Гусинскому, изменена мера пресечения.
Выставка, посвященная личности и короткой жизни Валленберга, прерванной в неизвестных до сих пор обстоятельствах на нашей земле, открыта в Музее им. Сахарова на Земляном валу ежедневно (кроме понедельника) до 21 октября. Нет сомнений в том, что посещение ее всеми старшими московскими школьниками - дело бесконечно более важное для судеб отечества, чем обсуждение назначения нового премьера.