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Решение Генпрокуратуры по Раулю Валленбергу

Генеральная прокуратура России приняла решение о реабилитации шведского дипломата Рауля Валленберга и его водителя Вильмоша Лангфельдера. Cоответствующее заключение Главной военной прокуратуры утвердил генеральный прокурор РФ Владимир Устинов.

Генпрокуратура по результатам проверки пришла к выводу, что оба сотрудника шведской дипломатической миссии в Будапеште были репрессированы советскими властями по политическим мотивам и на них распространяется закон РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" от 18 октября 1991 года.

Органы прокуратуры установили, что Валленберг и Лангфельдер "по решению советских внесудебных органов были необоснованно арестованы и лишены свободы по политическим мотивам как социально опасные лица без предъявления обвинения в совершении конкретного преступления".

По поручению главного военного прокурора следственное управление ФСБ России провело тщательную проверку всех имеющихся архивных фондов и обстоятельств ареста и содержания под стражей Валленберга и Лангфельдера. Как отмечается в заключении Генпрокуратуры, "в ходе проверки установить подлинные причины ареста и содержания в тюрьмах Валленберга и Лангфельдера, фактические обстоятельства их смерти, наличие материалов уголовного дела, личных дел арестованных или дел военнопленных не удалось". По имеющимся сведениям, говорится в заключении Генпрокуратуры, Валленбергу и его сотрудникам удалось спасти от уничтожения тысячи ни в чем не повинных граждан.

Ранее за реабилитацию Валленберга высказалась Комиссия при президенте РФ по реабилитации жертв политических репрессий, которую возглавляет академик Александр Н. Яковлев.

По материалам комиссии, основанным на документах и свидетельствах, сохранившихся в архивах Минобороны, МВД, ФСБ, бывшего ЦК КПСС и других, прослеживается следующая цепочка событий в судьбе Валленберга. Он прибыл в оккупированную гитлеровцами столицу Венгрии в июле 1944 года на должность секретаря и начальника гуманитарного отдела шведской миссии. Основной задачей дипломата и сотрудников этого отдела было оказание помощи лицам еврейской национальности, чтобы они могли избежать депортации из Венгрии уничтожения в фашистских лагерях смерти, а также оказание гуманитарной помощи как венгерским евреям, так и лицам других национальностей.

Первая встреча Валленберга с советскими военными произошла в январе 1945 года, после того как в первых числах этого месяца советская армия заняла почти всю восточную часть Будапешта. 14 января 1945 начальник политотдела 151-й стрелковой дивизии доложил начальнику политотдела 7-й гвардейской армии о том, что в доме # 16 на занятой солдатами этой дивизии улице Бенцур находится секретарь шведского посольства в Будапеште Рауль Валленберг и шофер его автомашины.

17 января 1945 года заместитель народного комиссара обороны генерал армии Николай Булганин отдал шифровкой следующее распоряжение командующему Вторым Украинским фронтом: "Обнаруженного в восточной части Будапешта по улице Бенцур Валленберга арестовать и доставить в Москву. Соответствующие указания контрразведке СМЕРШ даны". А 25 января Булганину было доложено: "Арестованный Валленберг отправлен 25.01.45 года. Старший конвоя капитан Зинков М.Н."

6 февраля 1945 года Р. Валленберг и его водитель были помещены во внутреннюю тюрьму НКГБ СССР в Москве в качестве военнопленных. В ответ на запросы шведской стороны с момента задержания дипломата и его водителя по 1957 год советское правительство давало в своих документах по поводу его судьбы противоречивые ответы. Первоначально МИД СССР утверждал, что Валленберг и его шофер находятся под защитой советских войск. Затем, в личной ноте послу Швеции от 18 августа 1947 года, сообщалось о гибели Валленберга в Будапеште во время боев за город. Этой версии в СССР придерживались до 1957 года, пока шведская сторона не представила достаточные доказательства (заверенные свидетельские показания бывших военнопленных, которые находились в камерах вместе с Р. Валленбергом и его водителем) ареста и отправки дипломата из Будапешта в Москву, а также о его содержании в тюрьмах НКГБ.

Только после этого, в 1957 году, советское правительство официально признало факт ареста и нахождения Р. Валленберга по окончании войны в СССР. Это признание содержалось в так называемом "Меморандуме Громыко". Он основан на сохранившемся рапорте начальника санитарной службы лубянской тюрьмы подполковника медслужбы А. Смольцова на имя министра госбезопасности СССР В. Абакумова, в котором сообщается: "...известный вам заключенный Валленберг сегодня ночью в камере внезапно скончался, предположительно вследствие наступившего инфаркта миокарда. В связи с имеющимся от вас распоряжением о личном наблюдении за Валленбергом прошу указания, кому поручить вскрытие трупа на предмет установления причины смерти. 17 июля 1947 года". В этом же документе имеется запись: "Доложил лично министру. Приказано труп кремировать без вскрытия. 17 июля 1947 года. Смольцов".

А.Смольцов, прослуживший начальником санчасти внутренней тюрьмы ОГПУ-НКВД СССР 25 лет, 21 марта 1947 года был уволен в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы. Подполковник медслужбы был признан инвалидом второй группы. По свидетельству младшего сына А. Смольцова, О. Смольцова, после того как его отец ушел в отставку, он практически не выходил из дома и связи с прежней работой не поддерживал. Рапорт о смерти Р. Валленберга был написан А. Смольцовым, когда он, согласно документам, уже три месяца фактически не исполнял служебные обязанности.

Среди других свидетельств можно отметить показания бывшего осужденного ИТК # 8 (она находилась в 15 км от Москвы, в бывшем имении графа Шереметьева) Е. Сосовского о том, что примерно в 1950 году начальник колонии, будучи в нетрезвом состоянии, разрубил топором дверь радиоузла, где он работал, и заявил, что у него нервы не в порядке, потому что по указанию руководства он расстрелял много людей. "Года три тому назад мне поручили жидовского прихвостня из Швеции. Устроили ему прогулку в "коммуналку", там в лесочке и уложили шведа. Своих не хватает", - так передал его слова Е. Сосовский.

Политический мотив длительного содержания под стражей Р. Валленберга и его водителя, по мнению комиссии А. Яковлева, подтверждается показаниями бывшего секретаря КГБ З. Александрова. Он, в частности, пояснил в них, что в начале 60-х годов его сослуживец Недосетин, работавший по скандинавским странам, доверительно сообщил ему, что "на самом деле Валленберг был расстрелян как агент германской разведки".

Ряд свидетельских показаний о шведском дипломате, также подтверждающих, как считает комиссия, политический мотив его ареста, основывается на разговорах с его шофером Вильмошем Лангфельдером заключенных, которые сидели с ним в одной тюремной камере или перестукивались из камеры в камеру.

Заместитель главы МИД СССР Андрей Вышинский в докладной записке на имя министра иностранных дел Вячеслава Молотова от 14 мая 1947 года высказал большую озабоченность в связи с активностью шведской стороны относительно судьбы Р. Валленберга и предложил: "Поскольку дело Валленберга до настоящего времени продолжает оставаться без движения, я прошу вас обязать Абакумова представить справку по существу дела и предложения о его ликвидации".

Проанализировав эти и другие свидетельства и документы, предоставленные в ее распоряжение, комиссия А. Яковлева пришла к выводу, что в отношении Р. Валленберга и его водителя "имела место политическая репрессия". Она, по мнению комиссии, выразилась в том, что дипломат и его шофер, будучи работниками шведской дипмиссии в Будапеште, а Р. Валленберг, кроме того, обладая дипломатическим иммунитетом нейтральной страны, которая не воевала против СССР, были противоправно задержаны как военнопленные и находились длительное время (более двух лет) в советских тюрьмах по подозрению в шпионаже. Согласия Валленберга на сотрудничество получено не было, и когда о его пребывании в Cоветском Союзе стало известно за рубежом и об этом было доложено лично И. Сталину, было принято решение о физическом уничтожении Р. Валленберга, предполагает Комиссия по реабилитации. По мнению комиссии, возможно также, что Валленберг и Лангфельдер погибли из-за невыносимых условий содержания в местах лишения свободы, а все материалы уголовного дела в целях сокрытия следов преступной деятельности были уничтожены.

Посол Швеции в России Свен Хирдман приветствовал решение Генпрокуратуры РФ о реабилитации шведского дипломата Рауля Валленберга и его водителя Вильмоша Лангфельдера.

Как заявил посол Интерфаксу, "очень хорошо, что российские официальные органы признали необоснованность ареста Р. Валленберга, и очень важно заключение этих органов о том, что Р. Валленберг подвергся политическим репрессиям".

С. Хирдман отметил, что вопрос о реабилитации Р. Валленберга "имеет не только исторический, но и в определенной степени политический характер". "Этот вопрос занимает очень большое место в общественном мнении Швеции", - пояснил посол. В то же время он подчеркнул, что для двух государств данная проблема является "предметом не спора, а сотрудничества".

Посол также сказал, что решение Генпрокуратуры не отменяет необходимости продолжать исследования о судьбе Валленберга и Лангфельдера

. Он уклонился от ответа на вопрос, ожидают ли в Стокгольме теперь, после решения Генпрокуратуры, официальных извинений от российского правительства. "Пока хорошо, что российские власти приняли решение о реабилитации Р. Валленберга и В. Лангфельдера", - сказал С. Хирдман.

Интерфакс, 22.12.2000