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новость В Петербурге ФСБ провела обыски у подрядчика постройки Лахта-центра

14.09.2017
Офис Renaissance Construction в Петербурге. Фото: Google.Maps
Офис Renaissance Construction в Петербурге. Фото: Google.Maps
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В Петербурге ФСБ провела обыски в строительной фирме Renaissance Construction, являющейся крупнейшим в России иностранным генподрядчиком. Об обысках, прошедших еще 12 сентября, в среду вечером сообщил ТАСС.

Расследуется дело о незаконном выводе за рубеж более чем 100 миллиардов рублей. По данным агентства, оно квалифицировано по статье 193 УК (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств). Фонтанка.Ру, однако, упоминает другую квалификацию - по статье 193.1 (совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Какие бы то ни было детали дела и подробности проведенных обысков не уточняются.

Фирма Renaissance Construction основана в России в 1993 году турецким инженером Эрманом Ылыджаком. Входит в турецкий Rönesans Holding, который ведет строительство в разных странах мира. В числе крупнейших проектов Renaissance Construction - башня "Эволюция" в Москве-Сити и небоскреб Лахта-центр в Петербурге. Также фирма участвовала в постройке ряда торговых комплексов, автозаводов Ford и Hyundai, пивзавода "Балтика".

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14.09.2017
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