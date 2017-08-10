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новость ФСБ обыскала Северо-Западную дирекцию Минкульта по делу о хищениях

10.08.2017
Сотрудники ФСБ. Фото: newstes.ru
Сотрудники ФСБ. Фото: newstes.ru
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В Петербурге ФСБ провела обыск в Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта. Об этом сообщает "Фонтанка". Обыск проходил по делу о хищении средств проектировании новой сцены петербургского Малого драматического театра (Театра Европы).

Как сообщается, сотрудники спецслужбы провели осмотр помещений и выемку документов в офисе дирекции. По словам первого замглавы учреждения Дениса Колодко, работников ФСБ интересовали сметные документы и переписка сотрудников по контракту на проектирование второй сцены МДТ. Следственные действия продолжались семь часов.

По какой статье и против кого именно открыто дело, не уточняется.

Контракт, фигурирующий в деле, был заключен в 2013 году. Работы взялась выполнить компания "Театрально-декорационные мастерские" ("ТДМ") за 250 миллионов рублей. Однако проект так и не был реализован, и контракт расторгли. В марте 2017 года дирекция Минкульта подала в арбитражный суд на подрядчика, потребовав вернуть аванс в 45 миллионов рублей за невыполненную работу. Однако суд оставил иск без движения, так как сейчас компания проходит процедуру банкротства. Суд решил, что долг Минкульта должен быть включен в общую массу претензий к "ТДМ".

В марте прошлого года ФСБ после обысков в ряде департаментов Минкульта задержала замминистра Григория Пирумова, директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики ведомства Бориса Мазо и директора подведомственного министерству ФГУП "Центрреставрация" Олега Иванова. Чиновников поместили в СИЗО.

Дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Как заявил следователь ФСБ, нанесенный ущерб оценивается "как минимум в 50 миллионов рублей". Дело связано в первую очередь с реставрацией памятников истории и культуры в Изборске, в частности Труворова городища, Никольской церкви, Никольского собора, а также с целым рядом других объектов культурного наследия, среди которых Государственный Эрмитаж и Новодевичий монастырь.

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10.08.2017
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