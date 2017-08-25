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новость Оскорбленному нет чувству уголка

СКР не нашел состава преступления в фотосессии модели в храме в Татарстане
25.08.2017
Фото из Ильинской церкви, опубликованное журналом "Совет и любовь"
Фото из Ильинской церкви, опубликованное журналом "Совет и любовь"
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По итогам проверки, начатой после фотосессии модели в пеньюаре в одном из недействующих храмов Татарстана, в СКР не стали возбуждать уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ведомства.

"В возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием состава преступления", - говорится в сообщении. Также было установлено, что у авторов фотосессии "не было умысла на оскорбление чувств верующих".

25 июля управление СКР по Татарстану начало доследственную проверку по факту публикации набережночелнинским журналом "Совет и любовь" фотографий, сделанных в полуразрушенном храме. Проверка велась на предмет наличия в действиях редакции состава статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих).

"Совет и любовь" - глянцевый журнал, рекламирующий свадебные наряды. Цикл фотографий, привлекший внимание СКР, был опубликован на ВК-странице издания 21 июля. 23-летняя модель Ксения Низамова снялась в прозрачном платье и нижнем белье в Ильинской церкви села Гари под Елабугой. Храм полуразрушен, но в ней время от времени проводит богослужения настоятель храма в соседнем селе Бехтерево.

Дьякон Елабужского благочиния Казанской епархии РПЦ Алексей Шаманин раскритиковал публикацию. Он сообщил, что переговорил с главредом издания Александрой Романовой "в присутствии верующих", и в течение суток фотографии из аккаунтов журнала в соцсетях были удалены. Шаманин заверил, что инцидент исчерпан и заявление на редакцию может быть подано, только если фото появятся в печатной версии журнала. Однако целый ряд граждан высказался за то, чтобы привлечь издание к ответственности уже на основании интернет-публикаций.

Редакция опубликовала на своей ВК-странице официальное заявление в связи с инцидентом. "Проводя фотосессию, не было умысла оскорбить религиозные чувства верующих, - заверил "Совет и любовь". - При выборе данного места для съемок здание рассматривалось как заброшенное здание, но ни в коем случае не как действующий храм". Издание извинилось перед теми, кто счел себя задетыми.

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25.08.2017
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