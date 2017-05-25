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Мировой судья судебного участка № 65 Красноярска прекратил административное дело в отношении кандидата культурологии Ирины Кудиновой в связи с отсутствием в ее действиях состава правонарушения. Об этом "Граням" сообщил адвокат Владимир Васин, сотрудничающий с правозащитной группой "Агора".

В апреле сотрудники прокуратуры обнаружили опубликованное Кудиновой в социальной сети "ВКонтакте" изображение пасхального кулича и яиц, которое расценили как фаллический символ. В заключении привлеченного к проверке "специалиста в области православия" говорится, что "отношение к интимной стороне природы человека, начиная с трудов Августина Блаженного, в христианстве негативное и воспринимается как греховное".Соответственно, изображение пасхальной символики в качестве фаллического символа рассматривается православными как осквернение предметов религиозного почитания, заявила специалист.

В отношении Кудиновой возбудили дело по части 2 статьи 5.26 КоАП (умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания, штраф от 30 до 50 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов). Пострадавшими выступили иерей храма Архистратига Михаила и его прихожане. По их словам, изображение оскорбило их чувства верующих.

Сама Кудинова отметила, что в посте речь шла о коррупции в рамках размещения арт-объектов в Москве в 2016 году. "Если пройти по гиперссылке, то можно увидеть цифры (189 333 690 рублей) и описание выше, которое не соответствует размещенной картинке, - сказала Кудинова. - Никакого словесного осквернения Русской православной церкви или христианства в посте нет и быть не могло".

14 апреля ведущий телеканала "Дождь" Павел Лобков был оштрафован на 500 рублей за фотосессию в центре Москвы у инсталляции, символизирующей пасхальное яйцо. При этом на журналисте был костюм в виде мужского полового органа. Соответствующую фотографию опубликовал его коллега Сергей Ерженков. По его словам, Лобкова во время съемки телесюжета задержали за нарушение общественного порядка, а "реквизит изъяли".