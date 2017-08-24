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новость Условный срок защитнику парка Дубки Бойнову подтвержден

24.08.2017
Дмитрий Бойнов. Фото: ovdinfo.org
Дмитрий Бойнов. Фото: ovdinfo.org
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Мосгорсуд подтвердил приговор защитнику столичного парка Дубки Дмитрию Бойнову, осужденному к 3 годам 3 месяцам условно по сфабрикованному делу о побоях и хулиганстве. О решении, вынесенном в среду, тогда же сообщила в своем твиттере функционерка Партии 5 декабря Юлия Галямина.

Приговор Бойнову вынес 30 мая судья Коптевского райсуда Москвы Виталий Белицкий. Он объявил 47-летнего активиста виновным по пункту "а" части 2 статьи 116 (нанесение побоев из хулиганских побуждений; в новой редакции этот состав описывается статьей 116, из которой исключены части и пункты) и части 2 статьи 213 УК (хулиганство, связанное с сопротивлением лицу, охраняющему порядок).

Белицкий назначил Бойнову испытательный срок три с половиной года и на это время наложил на него дополнительное наказание - запрет посещения публичных мероприятий.

Прокурор запрашивал для подсудимого три с половиной года условно.

Сам активист вину не признал. "Люди выходили не хулиганить, а отстоять свое право, - заявил он в Коптевском райсуде, выступая с последним словом. - Хулиган не будет писать запросы в прокуратуру и другие надзорные органы".

Согласно фабуле дела, 12 мая 2016 года Бойнов, пытаясь не допустить бетономешалку на незаконную стройку в Дубках, подрался с чоповцами и прорабом Игорем Монастырским, которые отталкивали его с дороги. Как утверждалось, активист распылил в лицо чоповцам перцовый газ из баллончика, а прораба ударил костылем.

Адвокат Татьяна Прилипко настаивала, что охранники сами, отталкивая обвиняемого к бордюру, несколько раз ударили его. Газ же Бойнов распылил, чтобы отбиться от чоповцев, поскольку Монастырский отобрал у него костыль и активист боялся споткнуться о бордюр и упасть.

Сам обвиняемый подчеркивал, что предупредил чоповцев о намерении распылить газ, как того и требует закон.

С костылем Бойнов ходил после того, как 8 апреля того же года был искалечен полицейскими отдельной роты патрульно-постовой службы УМВД по Северному округу столицы. В тот день активиста вместе с несколькими другими гражданами, протестовавшими против стройки, задержали. Когда Бойнова подвели к автобусу, полицейский, который держал активиста справа, нанес ему крайне болезненный удар в правое колено.

Пострадавший стал кричать и просить о помощи, однако силовики затащили его в автобус. Его проволокли по ступеням, ударив головой об пол и повредив спину. Активист продолжил просить о помощи, но полицейские ухмылялись и заявляли, что он симулирует.

В итоге скорую вызвал кто-то либо из других задержанных, либо из группы поддержки. Бойнова доставили в травмпункт, а оттуда - в Боткинскую больницу. Медики обнаружили у него перелом правого колена, ушибы грудной клетки и поясницы, а также спазм почек.

14 апреля активист обратился в СКР с требованием открыть против полицейских дело по пункту "а" части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия). За это преступление кодекс предусматривает от 3 до 10 лет колонии.

Между тем дела открыли как по факту ранения Бойнова, так и против самого активиста. Оба дела возбудила полиция. О ходе расследования первого из них в СМИ, насколько известно, не сообщалось.

Небольшой парк Дубки находится в Тимирязевском районе на севере Москвы. Некоторое время назад там было решено незаконно построить 22-этажный дом с подземной парковкой. В таком случае парк утратил бы статус объекта культурного наследия. Кроме того, строительство перекрыло бы путь грунтовым водам, погубив тем самым деревья.

2 марта 2016 года в Дубках началась вырубка под стройплощадку. Тогда жители близлежащих домов организовали круглосуточное дежурство в парке, блокируя проезд техники.

По информации "Медиазоны", в итоге стройку удалось приостановить.

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24.08.2017
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Дмитрий Бойнов. Кадр Грани-ТВ

Перелом как прием

Дмитрий Борко, 15.04.2016

Защитник московского парка Дубки Дмитрий Бойнов оказался в больнице с переломом ноги, повреждениями грудной клетки и поясницы, почечным спазмом и сотрясением мозга. Бойнов пополнил длинный список жертв полицейского насилия в отношении активистов. Видеоинтервью с больничной койки.

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