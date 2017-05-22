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новость Для защитника парка Дубки Бойнова запросили 3 с половиной года условно

22.05.2017
Дмитрий Бойнов. Фото: ovdinfo.org
Дмитрий Бойнов. Фото: ovdinfo.org
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В прениях сторон по делу защитника московского парка Дубки Дмитрия Бойнова, против которого сфабриковано дело о побоях и хулиганстве, прокурор запросил для подсудимого три с половиной года условно. Об этом сообщает "Медиазона".

Слушания идут в Коптевском райсуде столицы. Ведет процесс судья Виталий Белицкий.

47-летнему Бойнову вменяются пункт "а" части 2 статьи 116 (нанесение побоев из хулиганских побуждений), в прежней редакции УК предусматривавшая до двух лет колонии (в новой редакции этот состав описывается статьей 116, из которой исключены части и пункты; максимальный срок тот же), и часть 2 статьи 213 кодекса (хулиганство, связанное с сопротивлением лицу, охраняющему порядок), санкция которой составляет до семи лет.

Согласно фабуле дела, 12 мая 2016 года Бойнов, пытавшийся не допустить бетономешалку на незаконную стройку в парке, подрался с чоповцами и прорабом, которые отталкивали его с дороги. Как утверждается, активист распылил в лицо чоповцам перцовый газ из баллончика, а прораба ударил костылем.

Защита настаивает, что чоповцы сами, отталкивая обвиняемого к бордюру, несколько раз ударили его. Газ же Бойнов распылил, чтобы отбиться от чоповцев, поскольку прораб отобрал у него костыль и активист боялся споткнуться о бордюр и упасть.

Ранее в беседе с ОВД-Инфо обвиняемый подчеркивал, что предупредил чоповцев о намерении распылить газ, как того и требует закон.

С костылем Бойнов ходил после того, как 8 апреля того же года был искалечен полицейскими отдельной роты патрульно-постовой службы УМВД по Северному округу столицы. В тот день активиста вместе с несколькими другими гражданами, протестовавшими против стройки, задержали. Когда Бойнова подвели к автобусу, полицейский, который держал активиста справа, нанес ему крайне болезненный удар в правое колено.

Пострадавший стал кричать и просить о помощи, однако силовики затащили его в автобус. Его проволокли по ступеням, ударив головой об пол и повредив спину. Активист продолжил просить о помощи, однако полицейские ухмылялись и заявляли, что он симулирует.

В итоге скорую вызвал кто-то либо из других задержанных, либо из группы поддержки. Бойнова доставили в травмпункт, а оттуда - в Боткинскую больницу. Медики обнаружили у него перелом правого колена, ушибы грудной клетки и поясницы, а также спазм почек.

14 апреля активист обратился в СКР с требованием открыть против полицейских дело по пункту "а" части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия). За это преступление кодекс предусматривает от 3 до 10 лет колонии.

Между тем дела открыли как по факту ранения Бойнова, так и против самого активиста. Оба дела возбудила полиция. О ходе расследования первого из них в СМИ, насколько известно, не сообщалось.

Небольшой парк Дубки находится в Тимирязевском районе на севере Москвы. Некоторое время назад там было решено незаконно построить 22-этажный дом с подземной парковкой. В таком случае, однако, парк утратил бы статус объекта культурного наследия. Кроме того, строительство перекрыло бы путь грунтовым водам, погубив тем самым деревья.

2 марта 2016 года в Дубках началась вырубка под стройплощадку. Тогда жители близлежащих домов организовали круглосуточное дежурство в парке, блокируя проезд техники.

По информации "Медиазоны", в итоге стройку удалось приостановить.

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22.05.2017
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Перелом как прием

Дмитрий Борко, 15.04.2016

Защитник московского парка Дубки Дмитрий Бойнов оказался в больнице с переломом ноги, повреждениями грудной клетки и поясницы, почечным спазмом и сотрясением мозга. Бойнов пополнил длинный список жертв полицейского насилия в отношении активистов. Видеоинтервью с больничной койки.

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