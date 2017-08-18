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Против жителя Петербурга Леонарда Конвишера открыли уголовное дело о возбуждении ненависти за репост во "Вконтакте" "антихристианских" картинок. Об этом он сам рассказал ОВД-Инфо.

Конвишеру вменили часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Ему грозит от двух до пяти лет колонии.

По словам петербуржца, дело против него возбудили еще 11 июля. Однако сам он об этом узнал 9 августа, когда силовики пришли к нему с обыском. У него изъяли "носители памяти" и в тот же день провели с ним "беседу", "записывая вопросы и ответы в компьютер". При этом следователь не выдал Конвишеру копию постановления о возбуждении дела, пообещав сделать это позже.

Поводом для открытия дела против Конвишера стали три поста с "антихристианскими" картинками и песнями, размещенные в созданном им ВК-сообществе "АНТИ ЭНТЕО | АНТИ "БОЖЬЯ ВОЛЯ". На первой картинке римские легионеры насилуют распятого Христа, она сопровождается песней шведской группы Marduk "Jesus Christ Sodomised". Второе изображение - буквальная иллюстрация к фразе Jesus fucking Christ, к ней приложена песня группы Biopsyhoz "МВЧ" ("Мать всего человечества". - Ред.). На третьей иллюстрации человек с перевернутым крестом и цифрами 666 на груди держит в руке нож и топчет силуэт православного священника, она опубликована вместе с антиклерикальной композицией группы "Каракурт" "Время жечь мосты". "Граням" не удалось найти в группе эти публикации.

19 июля СКР возбудил дело о возбуждении ненависти к христианам в отношении администратора ВК-сообщества "Яблоки Идунн" 41-летней жительницы Барнаула Натальи Телегиной, открытое по доносу неоязычника из Петербурга, главы "Общины Асатру" Евгения Салтыкова, известного под псевдонимом Сигвальд Годи. Ей вменили статьи 148 (оскорбление чувств верующих) и 282. Ее дело было передано в управление следственного ведомства по Алтайскому краю.

Недовольство Салтыкова вызвала размещенная в "Яблоках Идунн" картинка с викингом, занесшим боевой молот над горящим христианским храмом. Как отмечалось, это было первое дело об оскорблении чувств христиан, возбужденное по доносу одного язычника на другого. Позже стало известно, что СКР помимо уже известной картинки с викингом также обвинил Салтыкову в публикации неких изображений с текстами, возбуждающих ненависть и вражду к религии и "лицам, относящимся к уроженцам Кавказа".

27 июля дело Салтыковой было передано в суд.