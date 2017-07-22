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новость В Рязани власти отменили фестиваль красок Холи

22.07.2017
Фестиваль красок Холи. Фото: rg62.info
Фестиваль красок Холи. Фото: rg62.info
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В Рязани городские власти запретили проводить назначенный на субботу и уже согласованный фестиваль красок Холи. Об этом сообщает "Областная Рязанская газета"

Накануне мероприятия представители администрации города заявили организаторам, что не могут оказать содействие в обеспечении правопорядка и считают принятые меры безопасности недостаточны. Хотя за оставшееся время организаторы попытались исправить недочеты и нашли рамки и ограждения, в проведении мероприятия все равно отказали.

При этом фестиваль красок Холи проводился в Рязани в 2014 и 2015 году при содействии администрации города.

На прошлой неделе в Челябинске власти отказались согласовать назначенный на 30 июля фестиваль красок, сославшись на нарушения порядка подачи уведомления о публичном мероприятии. Организатором мероприятия была та же организация из Петербурга, которая пыталась провести фестиваль в конце мая.

23 мая стало известно стало известно, что областная прокуратура организовала проверку планировавшегося фестиваля красок по обращению челябинской епархии РПЦ. В письме епархии фестиваль был назван "языческим, сатанинским действом", которое несет "духовную опасность".

Праздник планировалось провести в торговом комплексе "Горки". Однако администрация комплекса неожиданно расторгла договор аренды с организаторами. В итоге 27 мая мероприятие состоялось на улице около находящегося неподалеку металлоприемника. В какой-то момент недовольные отменой мероприятия подростки стали закидывать краской машины полицейских, выкрикивать в их адрес оскорбления, некоторые пинали автомобили. Правоохранители не стали выходить из машин и отъехали в сторону от толпы. После того, как к месту фестиваля прибыли дополнительные наряды полиции, толпа разошлась.

В августе 2015 года в Москве полиция разогнала фестиваль красок, проводившийся в Измайлове, мотивировав это тем, что праздник не был "согласован с властями". Мероприятие закончилось столкновениями старшеклассников с полицией.

Фестиваль красок Холи привезли в Россию бывшие менеджеры одной из табачных компаний Евгений Каминский и Артем Гаврик. Они заинтересовались церемонией индийского праздника Холи, во время которого участники фестивали в клубах разноцветного дыма раскрашивают друг друга яркими красками и веселятся. Друзья решили добавить к этому современную музыку и танцы, привлекли известных артистов и стали собирать любителей покидаться краской на катках и летних фестивалях. Подобные праздники проводятся в десятках крупных городов России.

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22.07.2017
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Беспорядки в Измайлове. Кадр видео

Не раскрасить, а расквасить

Олег Пшеничный, 17.08.2015

Фестиваль красок "Холи" в московском Измайлове закончился кровью: собравшихся подростков избил ОМОН. По Москве поползли зловещие слухи, точное число раненых до сих пор неизвестно. Фестиваль был согласован и тщательно подготовлен. Как выяснили "Грани", праздник сорвали функционеры "Единой России". ВИДЕО.
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