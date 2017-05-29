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Челябинское управление СКР проводит проверку действий закидавших краской полицейские автомобили участников фестиваля Холи, прошедшего в городе в субботу. Об этом сообщает Ура.Ру со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

В МВД пояснили, что проверку проводит СКР, поскольку среди участников событий были несовершеннолетние.

В воскресенье, как передавал портал 74.ру, в полицейском главке сказали, что произошедшее "нельзя назвать массовыми беспорядками", отметив, что "по отдельным фактам нарушений общественного порядка проводится проверка".

В понедельник мэр Челябинска Евгений Тефтелев заявил, что власти города "изучат целесообразность проведения" фестиваля Холи.

Праздник планировалось провести в торговом комплексе "Горки". Однако администрация комплекса неожиданно расторгла договор аренды с организаторами.

В итоге мероприятие состоялось на улице около находящегося неподалеку металлоприемника. В какой-то момент недовольные отменой мероприятия подростки стали закидывать краской машины полицейских, выкрикивать в их адрес оскорбления, некоторые пинали автомобили. Правоохранители не стали выходить из машин и отъехали в сторону от толпы. После того, как к месту фестиваля прибыли дополнительные наряды полиции, толпа разошлась.

В прошлый четверг стало известно, что областная прокуратура организовала проверку планировавшегося фестиваля красок по обращению челябинской епархии РПЦ. В письме епархии фестиваль был назван "языческим, сатанинским действом", которое несет "духовную опасность".

В августе 2015 года в Москве полиция разогнала фестиваль красок, проводившийся в Измайлове, мотивировав это тем, что праздник не был "согласован с властями". Мероприятие закончилось столкновениями старшеклассников с полицией.

Фестиваль красок Холи привезли в Россию бывшие менеджеры одной из табачных компаний Евгений Каминский и Артем Гаврик. Они заинтересовались церемонией индийского праздника Холи, во время которого участники фестивали в клубах разноцветного дыма раскрашивают друг друга яркими красками и веселятся. Друзья решили добавить к этому современную музыку и танцы, привлекли известных артистов и стали собирать любителей покидаться краской на катках и летних фестивалях. Подобные праздники проводятся в десятках крупных городов России.