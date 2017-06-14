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Пленум Верховного суда принял постановление "О применении мер процессуального принуждения при рассмотрении административных дел". Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Документ, принятый по инициативе надзорного ведомства, наделяет судей правом ограничивать выступления участников процесса, лишать их слова, а также удалять из зала в случае нарушений.

"Разъяснения создадут условия для единообразного подхода к применению мер процессуального принуждения и позволят судьям пресекать возможность злоупотребления процессуальными правами лицами, участвующими в деле", - говорится в сообщении. Отмечается, что постановление "полностью соответствует принципу процессуальной экономии".

Ограничение выступления могут применяться, если участник процесса затрагивает вопросы, не имеющим отношения к судебному разбирательству. "Основаниями для лишения слова также являются нарушение последовательности выступлений, двукратное неисполнение требований председательствующего, допущение грубых выражений или оскорбительных высказываний либо призывы к осуществлению действий, преследуемых в соответствии с законом", - отмечается на сайте Legal Report.

"Мотивы Генпрокуратуры понятны", - сказал в интервью "Эху Москвы", руководитель "Команды 29"адвокат Иван Павлов. По его словам, в надзорном ведомстве понимают, что судебная система просто не справляется с тем числом задержанных, которых нужно проводить по стандартной процедуре, предусмотренной законом. Павлов отметил, что в отличие от законов постановления пленумов ВС вступают в силу немедленно, так что сегодняшнее постановление может быть использовано уже с сегодняшнего дня.