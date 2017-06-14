О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.261730.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.261730.html
Также: Право, Россия, Общество, Политика

новость Судьям разрешили лишать слова участников административных процессов

14.06.2017
Верховный суд России. Фото: vsrf.ru
Верховный суд России. Фото: vsrf.ru
Реклама

Пленум Верховного суда принял постановление "О применении мер процессуального принуждения при рассмотрении административных дел". Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Документ, принятый по инициативе надзорного ведомства, наделяет судей правом ограничивать выступления участников процесса, лишать их слова, а также удалять из зала в случае нарушений.

"Разъяснения создадут условия для единообразного подхода к применению мер процессуального принуждения и позволят судьям пресекать возможность злоупотребления процессуальными правами лицами, участвующими в деле", - говорится в сообщении. Отмечается, что постановление "полностью соответствует принципу процессуальной экономии".

Ограничение выступления могут применяться, если участник процесса затрагивает вопросы, не имеющим отношения к судебному разбирательству. "Основаниями для лишения слова также являются нарушение последовательности выступлений, двукратное неисполнение требований председательствующего, допущение грубых выражений или оскорбительных высказываний либо призывы к осуществлению действий, преследуемых в соответствии с законом", - отмечается на сайте Legal Report.

"Мотивы Генпрокуратуры понятны", - сказал в интервью "Эху Москвы", руководитель "Команды 29"адвокат Иван Павлов. По его словам, в надзорном ведомстве понимают, что судебная система просто не справляется с тем числом задержанных, которых нужно проводить по стандартной процедуре, предусмотренной законом. Павлов отметил, что в отличие от законов постановления пленумов ВС вступают в силу немедленно, так что сегодняшнее постановление может быть использовано уже с сегодняшнего дня.

Оставить комментарий Обсудить
14.06.2017
новость Новости по теме
27.04.2017 Судей хотят освободить от обязанности полностью зачитывать приговоры →
15.03.2017 Госдума ввела ограничения на трансляцию судебных заседаний →
29.11.2016 ВС поручил судам внимательно относиться к заявлениям подсудимых о пытках →
03.11.2016 ВС призвал внимательнее относиться к возбуждению дел за репосты →
24.05.2016 Верховный суд потребовал проверять заявления следствия при избрании меры пресечения →
Фото и Видео
29957
Play own
Дело Дмитриева: говорят дочь, адвокат и соратник
30035
Play
Николай Семена: судилище в Крыму
29457
Play own
Последнее слово Соколовского
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
Реклама
Наши спонсоры
12863
18129
Avatar 34x34
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Что случилось в День России
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Линейка для прямой линии
383
новость Сешнс отрицает связи с Россией
Джефф Сешнс. Фото: powerlineblog.com
новость "Беркут" против москвичей
Сергей Кусюк в Москве 12.06.2017. Фото: Мария Карпухина/"Дождь"
статья День России на Тверской: ВИДЕО, ФОТО
Фото Дмитрия Борко
РЕКЛАМА
Loading...
новость Экс-глава ФСИН получил восемь лет
Александр Реймер. Фото с сайта pln-pskov.ru
новость Закон о реновации принят
Шествие против реновации. Фото: Грани.Ру
новость Олегу Навальному не смягчили наказание
Олег Навальный в суде. Фото: @navalny
новость Задержанные остаются в полиции
Задержанные в полиции Петербурга. Фото: Александр Шуршев‏
новость СМИ: Перепиличного заказал Кремль
Смерть Перепиличного на первых полосах британских газет
новость Задержаны 136 поддростков
День России на Тверской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
в блоге Официоз о беспорядках
383
статья Задержания в День России
День России на Тверской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
новость В КНДР освобожден студент из США
Отто Уормбир. Кадр трансляции
статья Коми изобличил Трампа
Владимир Абаринов
новость Задержания противников реновации
Задержанные у здания Госдумы. Фото: Сергей Митрохин
новость Путин: США - спонсор терроризма
Владимир Путин на митинге в Лужниках
новость Германия усилит кибербезопасность
Ханс-Георг Маасен. Фото: verfassungsschutz.de
новость Высланные дипломаты работали на ГРУ
Посольство России в Кишиневе. Фото: russkaya-moldova.ru
новость Рубанов арестован на 10 суток
Роман Рубанов. Фото: navalny.livejournal.com