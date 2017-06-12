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новость В Латвии начался суд над обвиняемым в шпионаже железнодорожником

12.06.2017
Эмблема ГАО "Латвийские железные дороги". Фото: ldz.lv
Эмблема ГАО "Латвийские железные дороги". Фото: ldz.lv
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В Латвии начался суд над обвиняемым в шпионаже в пользу России сотрудником ГАО "Латвийские железные дороги" Александром Красноперовым. Об этом сообщает "Delfi".

Дело рассматривает суд города Елгавы. Слушания проходят в закрытом режиме. Секретность обусловлена тем, что в процессе будет принимать участие сотрудник Полиции безопасности - спецслужбы страны.

По данным агентства, в суд вызвано более 20 свидетелей.

Красноперова арестовали в конце прошлого года, с этого времени он содержится под стражей.

24 марта прокуратура Земгальского судебного округа предъявила бывшему железнодорожнику обвинение в шпионаже. По версии следствия, Красноперов "по поручению России регулярно, систематически и целенаправленно занимался на территории станции Елгава сбором секретной информации военного и коммерческого характера, передавая полученные сведения контактному лицу в России".

Как отмечалось, экс-железнодорожник переснимая материалы с систем видеонаблюдения и видеоархивов, незаконным путем получал сведения о перемещении по Латвии военной техники НАТО. Эту информацию он в том числе публиковал в интернете.

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12.06.2017
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