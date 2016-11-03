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Правительство Эстонии лишило гражданства Викторию Дрессен - российскую шпионку и супругу бывшего сотрудника Полиции безопасности Алексея Дрессена, также являвшегося российским шпионом. Об этом сообщает Postimees.

Как заметил премьер-министр Таави Рыйвас, такое решение принято впервые в истории страны.

С предложением лишить Дрессен гражданства выступил глава МВД Ханно Певкур. Он указал, что ходатайство о получении гражданства шпионка подала уже после пяти лет работы на ФСБ, причем представила эстонским властям ложные данные, скрыв действительные обстоятельства.

Алексей Дрессен, получивший эстонское гражданство в 1993-м в порядке натурализации, в нынешнем отказался от него по собственной инициативе. 31 августа он подал соответствующее заявление, и 15 октября оно было удовлетворено.

Дрессен шпионил на Россию с 1990-х годов. Как утверждали в Москве, за 20 он предоставил ФСБ массу информации о деятельности ЦРУ и британской Ми-6 в странах Балтии. На предательство Дрессен пошел из-за денег: ФСБ платила ему вдвое больше, чем Полиция безопасности. Виктория Дрессен была связной между своим мужем и российской спецслужбой.

22 февраля 2012 года шпионы были задержаны Полицией безопасности в аэропорту Таллина. У Виктории Дрессен изъяли носители с секретной информацией. На другой день ее освободили, а мужа арестовали.

3 июля 2012-го Харьюский уездный суд в Таллине приговорил Дрессена к 16 годам тюрьмы, а его жену - к шести годам условно с пятилетним испытательным сроком. Обоих признали виновными в государственной измене. Кроме того, суд подтвердил обвинение Дрессену в передаче внутриведомственной информации, а его жене - в пособничестве этому преступлению.

26 сентября 2015 года на эстонско-российской границе Дрессен был обменен на сотрудника Полиции безопасности Эстона Кохвера, осужденного в России к 15 годам строгого режима по сфабрикованному делу о шпионаже. Виктория Дрессен к этому времени уже находилась в России.