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новость В Литве за шпионаж осуждены бывший офицер ВВС и россиянин

28.02.2017
Авиабаза ВВС Литвы. Фото: regionunaujienos.lt
Авиабаза ВВС Литвы. Фото: regionunaujienos.lt
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Шяуляйский окружной суд признал виновными в шпионаже бывшего офицера Вооруженных сил Литвы Сергея Пусина и гражданина России Сергей Моисеенко. Об этом сообщает BNS со ссылкой на пресс-атташе суда Витаутаса Йончаса.

Бывший офицер авиабазы ВВС Литвы Пусин приговорен за шпионаж к пяти годам лишения свободы. Моисеенко, которого суд признал виновным в незаконном хранении большого количества боеприпасов, боевых гранат и взрывчатки, приговорен к десяти годам и шести месяцам лишения свободы. Суд конфисковал гараж и автомобиль Моисеенко, во время обысков был изъят компьютер Пусина.

Суд установил, что Пусин собрал и за период с 2012 года до конца 2014 года передал российской разведке информацию о Вооруженных силах Литвы и деятельности миссии воздушной полиции НАТО, местах дислокации воинских подразделений, операциях в Афганистане, об управляемых дистанционным способом разведывательных беспилотниках, их полетах и возможных местах их дислокации.

Кроме того, российская разведка получила копии документов Минобороны Литвы и личных дел некоторых офицеров авиабазы ВВС Литвы. Часть переданных документов была с грифом "секретно" и составляла служебную тайну.

Еще один подсудимый, гражданин Литвы Айнас Казлаускас, обвинялся в незаконном хранении взрывчатки, ручной гранатой и боеприпасами. Он осужден условно на два года и восемь месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года. Обвинения в шпионаже Казлаускасу предъявлены не были.

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28.02.2017

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