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Также: Право, Полиция, Общество | Персоны: Ольга Романова, Максим Панфилов, Ильдар Дадин, Александр Бывшев

новость В офисе "Руси сидящей" идет обыск

08.06.2017
Эмблема "Руси сидящей"
Эмблема "Руси сидящей"
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В офисе "Руси сидящей" идет обыск. Об этом сообщила на своей ФБ-странице директор организации Ольга Романова.

Позже РБК передал со ссылкой на юриста проекта Алексея Федярова, что обыск ведут оперативники УБЭП. Сотрудников организации заблокировали в офисе, добавил Федяров. Причина же обыска, заметил он, неясна.

"Русь сидящая" занимается правовой и материальной помощью заключенным и преследуемым. В отчете организации о работе за 2016 год говорится: "Мы отправили полторы сотни посылок в зоны по всей России (только на почтовые услуги , без учета стоимости вещей и продуктов, за год ушло больше 100 тысяч рублей!)".

В апреле прошлого года "Русь сидящая" взяла на себя оплату адвокатских услуг и экспертиз по делу болотного узника Максима Панфилова. В ноябре она организовала визит эпилептолога Василия Генералова к политзеку Ильдару Дадину в сегежскую ИК-7. Дадин, однако, отказался от обследования, поскольку группа поддержки не уведомила его заранее о том, что этот медик заслуживает доверия.

Также организация помогает вещами, продуктами и медикаментами поэту с Орловщины Александру Бывшеву, фигуранту экстремистских дел. После приговора по первому делу Бывшев был уволен из школы, где работал учителем; между тем на руках у него двое пожилых родителей.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
08.06.2017
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