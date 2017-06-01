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новость МТС заблокировала движению "За права человека" номер горячей линии для заключенных

01.06.2017
Дверь офиса "За права человека". Фото Д.Зыкова/Грани.Ру
Дверь офиса "За права человека". Фото Д.Зыкова/Грани.Ру
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Компания МТС заблокировала зарегистрированный на движение "За права человека" телефонный номер 8-985-410-37-39. Он использовался в качестве номера горячей линии для сообщений о нарушении прав заключенных, сообщили "Граням" в движении.

В офисе МТС представителям движения сообщили, что блокировка произведена оператором "по распоряжению СИЗО № 6". Никаких других подробностей в частности, в каком регионе находится упомянутое СИЗО, по какой причине и на основании чего произведена блокировка, представители оператора не сообщили.

Движение открыло временный номер горячей линии по вопросам нарушения прав заключенных - 8-926-363-66-07.

19 декабря 2014 года Минюст признал движение "За права человека" "иностранным агентом". Это решение было принято по итогам внеплановой проверки, отметил глава движения Лев Пономарев. При этом последние два года НКО получало деньги в основном из президентских грантов. За последнее время движение получило лишь несколько частных иностранных пожертвований, отметил Пономарев. Эти деньги пошли на оплату адвокатов, коммунальные платежи и покупку оборудования. "В этом, однако, нашли политическую деятельность. Я не стал подписывать соответствующий акт, где я назван "иноагентом", - заявил Пономарев.

18 марта 2015 года мировой участок № 381 Мещанского суда Москвы оштрафовал НКО на 300 тысяч рублей за нежелание самостоятельно зарегистрироваться в качестве "иностранного агента".

Однако в декабре 2015 года пресс-служба Минюста сообщила, что движение "За права человека" прекратило выполнять функции "иностранного агента" и будет исключено из реестра. "На основании заявления общероссийского общественного движения защиты прав человека "За права человека" об исключении из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Минюстом России проведена внеплановая документарная проверка названной организации. По итогам проверки установлено, что общероссийское общественное движение защиты прав человека "За права человека" прекратило выполнять функции иностранного агента", - отмечают в Минюсте.

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01.06.2017
в блоге Блоги
85
Комитет 19 января 22.06.2013
в блоге Помочь Льву Пономареву
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