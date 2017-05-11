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СКР предъявил обвинения фигурантам дела о взрыве в петербургском метро Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Подозреваемых обвинили по пункту "б" части 3 статьи 205 (террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку, от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок) и части 2 статьи 221 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору, от трех до восьми лет колонии).

Как отмечается, следствие собирается в ближайшее время предъявить обвинение другим фигурантам дела.

При допросе в новом статусе Мирзаалимов и Эрматов не признали вину, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на адвокатов. Обвиняемые не признали якобы обнаруженные в их жилищах предметы - устройство, схожее с найденным в кармане предполагаемого смертника, и огнетушитель со спиленной горловиной.

3 апреля в вагоне поезда петербургского метро произошел взрыв. Погибли 15 человек: 11 умерли на месте взрыва, еще четверо - по дороге в больницу или уже после доставки туда. Более 50 человек получили ранения. На другой день СКР сообщил, что теракт совершил Джалилов - 22-летний уроженец киргизского города Ош, гражданин России. Он же, по информации следственного ведомства, заложил бомбу на станции "Площадь Восстания". Эта бомба, однако, не сработала.

6 апреля СКР сообщил о задержании восьмерых знакомых Джалилова, которые могут быть причастны к взрывам в петербургском метро. Сейфуллу Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахраму Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова задержали в Петербурге, а Шохисту Каримову и Содика Ортикова - в Москве. Сообщалось, что при задержании были изъяты оружие и взрывчатка. Повар из Таджикистана Ортиков и зеленщица из Узбекистана Шохиста Каримова категорически отрицают свою вину.

17 апреля ФСБ сообщила о задержании в Одинцовском района Подмосковья гражданина России, уроженца Киргизии Аброра Азимова.. Его назвали одним из организаторов петербургского теракта. Как утверждается, Азимов осуществлял подготовку предполагаемого террориста-смертника Джалилова. Задержанного передали в СКР. 18 апреля на заседании в Басманном райсуде Москвы Азимов заявил,что действовал по команде и не осознавал, что участвует в подготовке теракта.

В день ареста Азимова стало известно, что в Оше еще 15 апреля задержан его старший брат Акрам Азимов. Силовики из Комитета национальной безопасности Киргизии забрали Акрама Азимова из больницы на другой день после операции гайморита и отправили в Москву.Между тем 19 апреля ФСБ сообщила, будто старший брат Азимов задержан на автобусной остановке в Новой Москве. Было опубликовано видео, на котором у Азимова в поясной сумке находят гранату РГД-5. Родственники братьев назвали это видео постановкой.

21 апреля МВД лишило гражданства Джалилова и братьев Азимовых. Решение о лишении гражданства МВД объяснило тем, их отцы, также переставшие быть гражданами России, указал при приеме в гражданство недостоверные. сведения.

29 апреля Фонтанка.ру писала, что СКР возбудил против старшего инспектора службы контроля Петербургского метрополитена Константина Ипполитова дело в связи с терактом, совершенным 3 апреля. Ипполитову вменили статью 293 УК (халатность), речь, скорее всего, шла о части 3 этой статьи (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), предусматривающей до семи лет колонии. Ипполитов 3 апреля был старшим смены на станции метро Академическая, через которую в метрополитен вошел предполагаемый смертник Джалилов. Подозреваемого обвиняют в том, что он не обеспечил необходимую организацию работы смены, поставив на станцию двух стажеров вместо заболевшего инспектора.

6 мая адвокаты Дмитрий и Ольга Динзе пожаловались, что их не допускают к защите братьев Азимовых. Дмитрий Динзе оформил ордер на защиту Аброра Азимова, Ольга Динзе должна была представлять интересы Акрама.