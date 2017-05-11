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ФСБ объявила, что задержала в Москве нового фигуранта дела о теракте в петербургском метро. Сообщение помещено на сайте спецслужбы. Как утверждается, задержанный - "гражданин одной из среднеазиатских республик" М. Эрматов.

Розыск и задержание, говорится в публикации ФСБ, были проведены по следственному поручению СКР. Спецслужба заявляет, что Эрматов причастен к незаконному обороту взрывчатки, а также являлся "связью" Акбарджона Джалилова, который считается непосредственным исполнителем теракта, взорвавшимся в метро.

Как ранее сообщали СМИ, 26-летний Эрматов - старший брат 23-летнего гражданина Киргизии Ибрагимджона (Ибрагима) Эрматова, арестованного по делу еще в апреле. По данным Фонтанки.Ру, старшего брата зовут Мухаммаджон; Газета.Ру называла другое имя - Мухаммадъюсуп. СКР позже подтвердил сведения Газеты.Ру, однако имя фигуранта написал с одной м: Мухамадъюсуп.

Газета.Ру также сообщала, что Эрматов-старший жил в Петербурге и работал с предполагаемым смертником Джалиловым в одном ресторане суши. Утром 5 апреля, передавала Фонтанка.Ру, он ушел из своей квартиры на Товарищеском проспекте, где днем позже после облавы задержали других фигурантов дела, и пропал без вести. На работе Эрматова не дождались, мобильник его был отключен, и на связь пропавший не выходил. В ночь перед облавой Ибрагимджон Эрматов подал в городской ОП-23 заявление об исчезновении брата. В начале мая Газета.Ру писала, что полиция официально ведет розыск Эрматова-старшего как пропавшего без вести, а ФСБ - неофициально как подозреваемого.

Ранее в четверг СКР сообщил, что Ибрагимджону Эрматову, а также еще двум арестованным по делу - Бахраму Эргашеву и Махамадъюсуфу Мирзаалимову - предъявлены обвинения по пункту "б" части 3 статьи 205 (теракт, повлекший смерть человека; от 15 лет до пожизненного срока) и части 2 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки в составе группы лиц по предварительному сговору; от 3 до 8 лет колонии). СМИ писали, что Эрматов-младший и Мирзаалимов вину не признают.

Вечером следственное ведомство передало, что такие же обвинения предъявлены еще трем фигурантам: Сайфулле Хакимову, Азамджону Махмудову и Дильмуроду Муидинову.

Всего по делу в течение апреля месяца в Москве и Петербурге были арестованы 10 человек, причем причастность к теракту по крайней мере некоторых из них вызывает серьезные сомнения.

В адрес ФСБ звучали и обвинения в фальсификациях. Так, 19 апреля спецслужба сообщила о задержании одного из фигурантов дела - Акрама Азимова - на автобусной остановке в Новой Москве. Было опубликовано видео, на котором у задержанного в поясной сумке находят гранату РГД-5. Между тем родственники Азимова заявляли, что его задержали 15 апреля в больнице Оша, на другой день после операции гайморита, силовики из Комитета национальной безопасности Киргизии и отправили в Москву.

6 мая стало известно, что СКР не допускает адвокатов Дмитрия и Ольгу Динзе к защите Акрама Азимова и его младшего брата Аброра Азимова, также арестованного по делу.