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новость Архангельских музыкантов будут судить по 282-й статье за песню

06.03.2017
На концерте "Сердитого деда". Кадр видео с youtube-канала Валерия Вылегжанина
На концерте "Сердитого деда". Кадр видео с youtube-канала Валерия Вылегжанина
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В Архангельске в суд передано уголовное дело в отношении музыкантов Валерия Вылегжанина и Антона Сапеги из группы "Сердитый ДеД". Как сообщается на сайте регионального отделения СК, дело по 282-й статье УК было возбуждено по представлению ФСБ. В мае 2015 года на концерте в клубе "Колесо" рокеры исполнили песню собственного сочинения "Про жида".

Следствие утверждает, что в словах песни содержатся унизительные характеристики и отрицательные эмоциональные оценки одной из этнических групп. В ходе расследования специалисты изучили видеозапись, сделанную во время выступления. Согласно выводам психолого-лингвистической экспертизы, в песне содержатся признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности и возбуждения вражды. В настоящее время эта песня не внесена в федеральный реестр экстремистских материалов.

На допросах участники группы "Сердитый ДеД" признали вину. Они раскаялись в содеянном и пояснили, что песня была написана давно, в пору увлечения музыкантов русской национальной идеей, и ранее публично не исполнялась.

Солист группы Валерий Вылегжанин рассказал журналу "7x7", что 25 января в 6:30 утра одновременно к троим участникам группы пришли с обыском оперативники ФСБ.

"После этого доставили к следователю, тогда мы и узнали об уголовном деле и об экстремистском характере песни. Когда суд, нам пока неизвестно, исполняли мы эту песню просто потому, что это наша песня и она у нас есть, экстремистское содержание не являлось приоритетом при исполнении, и то это только экспертиза доказала, причем не полностью, - сказал Вылегжанин. - Мы считаем, что был донос, но можем только догадываться: есть люди в нашем окружении, кто бы это мог сделать, но фактов нет".

По его словам, крамольную песню музыканты исполнять больше не будут. Они также попросили подписчиков своего сообщества во "ВКонтакте" удалить ее из аудиозаписей.

Рок-группа "Сердитый ДеД" появилась в 2013 году. Ранее участники этого коллектива выступали под названием "Дорогие россияне". Автор текста песни про евреев - солист группы Антон Сапега. Сообщество "Сердитый ДеД" во "ВКонтакте" насчитывает 560 участников. В описании творчества коллектива сказано, что оно "объединило в себе все русское, что есть в роке, и все роковое, что есть в русских".

В сентябре 2016 года аналогичное дело об экстремизме было возбуждено против волгоградского рок-музыканта Ярослава Решетняка, лидера группы "МДП" ("Моя дерзкая правда"). Ему вменялись часть 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму) и часть 1 статьи 282 УК. Согласно фабуле дела, Решетняк в мае 2014 года создал сайт своей группы, на котором в числе прочего публиковал тексты песен. Экспертиза усмотрела в этих текстах "высказывания экстремистского характера".

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06.03.2017

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