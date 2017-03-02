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Малый процент оправдательных приговоров в России обусловлен тем, что 90 процентов подсудимых сами признают свою вину. Как передает Интерфакс, об этом сообщил заместитель председателя Верховного суда Владимир Давыдов.

"Многие критикуют модель действующего судопроизводства, но у нас из 100 подсудимых по делам 90 признают свою вину. Не знаю, хорошо это или плохо, но это факт. 65 процентов идут в особом порядке", - сказал Давыдов на открытии научно-практической конференции.

По его мнению, СМИ напрасно критикуют судебную систему за малый процент оправдательных приговоров. "Некоторые издания публикуют свои соображения по поводу оправдательных приговоров, что их должно быть 18-20 процентов. Их при всем желании не может быть столько, максимум 10 процентов", - подчеркнул Давыдов.

Согласно открытым данным, в последние годы доля оправдательных приговоров в России не достигает и 1 процентов.

В апреле 2016 "Медиазона" опубликовала выдержки из доклада Института проблем правоприменения "Диагностика работы судебной системы в сфере уголовного судопроизводства и предложения по ее реформированию". Средний судья, работающий по уголовным делам, выносит за семь лет около 500 обвинительных и лишь один оправдательный приговор, говорилось в исследовании.

Доля оправданных по данным 2013 года составила 0,2 процента по делам публичного обвинения (это более 91 процента всех дел) и 20 процентов по делам частного обвинения, а в среднем - 2 процента по всем уголовным делам. Доля оправдательных приговоров в судах присяжных составила 13 процентов.