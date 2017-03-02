О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.259175.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.259175.html
Также: Право, Россия, Общество, Политика

новость Верховный суд: 90 процентов подсудимых сами признают свою вину

02.03.2017
Верховный суд России. Фото: vsrf.ru
Верховный суд России. Фото: vsrf.ru
Реклама

Малый процент оправдательных приговоров в России обусловлен тем, что 90 процентов подсудимых сами признают свою вину. Как передает Интерфакс, об этом сообщил заместитель председателя Верховного суда Владимир Давыдов.

"Многие критикуют модель действующего судопроизводства, но у нас из 100 подсудимых по делам 90 признают свою вину. Не знаю, хорошо это или плохо, но это факт. 65 процентов идут в особом порядке", - сказал Давыдов на открытии научно-практической конференции.

По его мнению, СМИ напрасно критикуют судебную систему за малый процент оправдательных приговоров. "Некоторые издания публикуют свои соображения по поводу оправдательных приговоров, что их должно быть 18-20 процентов. Их при всем желании не может быть столько, максимум 10 процентов", - подчеркнул Давыдов.

Согласно открытым данным, в последние годы доля оправдательных приговоров в России не достигает и 1 процентов.

В апреле 2016 "Медиазона" опубликовала выдержки из доклада Института проблем правоприменения "Диагностика работы судебной системы в сфере уголовного судопроизводства и предложения по ее реформированию". Средний судья, работающий по уголовным делам, выносит за семь лет около 500 обвинительных и лишь один оправдательный приговор, говорилось в исследовании.

Доля оправданных по данным 2013 года составила 0,2 процента по делам публичного обвинения (это более 91 процента всех дел) и 20 процентов по делам частного обвинения, а в среднем - 2 процента по всем уголовным делам. Доля оправдательных приговоров в судах присяжных составила 13 процентов.

Оставить комментарий Обсудить
02.03.2017

новость Новости по теме
31.01.2017 В 2016 году по делам о терроризме осуждено вдвое больше людей, чем в 2015-м →
26.12.2016 Верховный суд отменил оправдательный приговор приморским партизанам →
10.02.2016 ВС предложил ввести в райсудах сокращенные коллегии присяжных →
19.02.2015 Верховный суд рассматривает варианты реформы суда присяжных →
Фото и Видео
28628
Play own
Христос против покемонов
28124
Play own
Майдан в суде
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27931
Play own
Пытки в сегежской колонии: свидетельства
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Министру юстиции США грозит отставка
Джефф Сешнс. Фото: Wikipedia
статья Шмон под нооскопом
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Цены на газ вырастут
Газовая конфорка. Фото с сайта yas.pl.ru
новость Захват украинских предприятий
Игорь Плотницкий и Александр Захарченко. Фото: dan-news.info
новость Марш против оккупации Крыма: ВИДЕО
На марше против оккупации Крыма, Киев. Фото Ирины Берлянд
статья Американский дурдом
РЕКЛАМА
Loading...
новость "Шариатский патруль" в Москве
Ислам Исмаилов (справа) делает внушение выпивающему рабочему. Кадр видео с youtube-канала "Алиф ТВ"
новость Связи Трампа с Москвой изучат
Конгресс США. Фото: house.gov
в блоге Искусство и осел
383
новость МК спасает Лебедева
Вячеслав Лебедев. Фото: vsrf.ru
новость Орел: арест 18-летнего "экстремиста"
Александр Фоменков на Русском марше в Москве, 2016. Фото из личного твиттера
новость ООН: хлор в Алеппо
Дым от хлора над районом Дахрет-Аввад, 22.11.2016. Фото: Aleppo Media Center
в блоге Служба во спасение
383
статья Вселенская смазь Трампа
Владимир Абаринов
новость Обыски у сторонников Мухина
Эмблема группы "За ответственную власть!"
новость "Пакет Яровой" обкатают в регионах
Сервер. Фото: ktelecom.by
новость Деньги РБК "Роснефть" не получит
Игорь Сечин. Фото: neftegaz.ru
новость Трамп выступил перед Конгрессом
Донадьд Трамп. Кадр CNN
новость "Сепаратизм" в Республике Алтай
Чойский райсуд Республики Алтай. Фото: cdep.ru
новость Молдавские подвиги ГРУ
Владимир Попов. Источник: pobjeda.net