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Ленинградский облсуд отменил решение о депортации в КНДР беженца Цой Мен Бока, которому на родине грозит смертная казнь. О постановлении, вынесенном 9 февраля, в понедельник сообщает правозащитный центр "Мемориал", адвокаты которого Ольга Цейтлина и Юрий Серов (сеть "Миграция и право") представляют интересы беженца.

10 февраля Цейтлина получила решение на руки, после чего Цоя освободили из спецприемника для иностранцев. Кореец намерен в очередной раз подать документы на получение статуса беженца.

В 1999 году власти КНДР отправили Цоя на лесозаготовки в трудовой лагерь близ города Тында Амурской области. В 2002-м иностранец оттуда сбежал. Последние годы он живет во Всеволожске, Ленинградская область. У него есть гражданская жена - россиянка и двое детей, мальчики 3 и 5 лет.

В 2015-2016 годах Цой несколько раз обращался в УФМС по Петербургу и Ленобласти, а после расформирования этой службы - в соответствующее подразделение УМВД с просьбой о предоставлении статуса беженца. Тем не менее в приеме заявления иностранцу неизменно отказывали. Чиновники ссылались на то, что не могут установить его личность.

31 января нынешнего года Цоя обманом вызвали во Всеволожский райотдел полиции, якобы для подписания бумаг об установлении личности. Там иностранец был задержан. На него сфабриковали протокол о нарушении миграционного законодательства (вероятно, речь идет о статье 18.8 КоАП).

И.о. председателя Всеволожского горсуда Сергей Римкевич признал задержанного виновным во вмененном нарушении и постановил передать его северокорейским властям, а до этого содержать в спецприемнике для иностранцев. При этом предельный срок содержания Цоя в спецприемнике судья не указал. Теоретически, отмечает "Мемориал", иностранца могли там удерживать неограниченно долго.

Доводы привлекаемого о том, что на родине его ждет смертная казнь по статье об "измене родине" - именно так в КНДР квалифицируются побег из трудового лагеря и невозвращение, - Римкевич проигнорировал, так же как и заявление Цоя о наличии семьи в России. "Мемориал" отмечает также процессуальные нарушения при рассмотрении дела.

Цейтлина и Серов подали на апелляцию. Одновременно, опасаясь выдачи Цоя КНДР до вступления решения в законную силу, они направили в ЕСПЧ экстренное обращение о применении в отношении иностранца обеспечительных мер в порядке правила 39 регламента суда. ЕСПЧ запретил высылку Цоя.

Кроме того, адвокаты получили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев заключение, подтверждающее, что их подзащитный в случае возвращения на родину с большой вероятностью будет казнен.

В итоге апелляционная инстанция не только отменила решение о депортации Цоя, но и прекратила производство по его административному делу за отсутствием состава правонарушения.

По информации "Мемориала", с 2005 года за убежищем в Россию обратились свыше 200 граждан КНДР, однако статус был предоставлен лишь двоим. В начале 2016-го Россия и Северная Корея заключили соглашение о взаимной выдаче нелегальных мигрантов. Документ был резко раскритикован "Мемориалом", который совместно с комитетом "Гражданское содействие" еще в 2014 году, на стадии подготовки, пытался предотвратить его подписание.

В мае прошлого года юристы "Гражданского содействия" и "Мемориала" добились предоставления временного убежища на срок один год гражданину КНДР, фигурирующему в публикациях СМИ под псевдонимом Ким. На получение статуса у Кима ушло три года. В конце 2016-го, говорится в нынешнем сообщении "Мемориала", Ким выехал в некую третью страну, согласившуюся принять его.