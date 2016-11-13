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новость В Госдуму внесен на ратификацию договор с КДНР об экстрадиции

13.11.2016
В северокорейском трудовом лагере (предположительно лагерь Ёдок, провинция Хамгён-Намдо). Источник: lettera43.it
В северокорейском трудовом лагере (предположительно лагерь Ёдок, провинция Хамгён-Намдо). Источник: lettera43.it
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Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор между Россией и КНДР о выдаче лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. Соответствующее сообщение появилось в субботу на сайте Кремля. Договор был заключен 17 ноября 2015 года в Пхеньяне.

Выдаче подлежат лица, которым вменяются деяния, признанные уголовно наказуемыми в обоих государствах, при условии что за эти деяния предусмотрено не меньше года заключения или "более тяжкое наказание". В пояснительной записке к законопроекту о ратификации отмечается, что запрашиваемая сторона может отказать в экстрадиции, если сочтет, что таковая "могла бы нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам".

В начале февраля стало известно о подписании российско-северокорейского межправительственного соглашения о выдаче нелегальных мигрантов. "Мемориал" назвал подписание этого документа преступным. "Ничем иным, как преступлением, нельзя назвать выдачу на неизбежную расправу, на пытки, на многолетнее заключение и, возможно, на смерть людей, бежавших от одного из самых страшных режимов на земном шаре", - отмечали правозащитники.

Побеги из Северной Кореи случаются регулярно; как можно предположить, обусловлены они в первую очередь экономическими причинами. Официальная статистика побегов не публикуется. Беглецам дают длительные сроки заключения, а за повторную попытку побега, по некоторым данным, могут казнить.

Беглецы направляются в Китай или Россию. В Китае они легализоваться не могут, поскольку эта страна беженцев не принимает. Между тем в России, формально принимающей беженцев, мигранты из КНДР сталкиваются с массой проблем со стороны властей. Как отмечала в ноябре 2015 года председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, за прошедшие 10 лет в ФМС обратились свыше 200 граждан КНДР, но статус беженца дали только двоим из них.

В мае нынешнего года юристы "Гражданского содействия" и сети "Миграция и право" - одной из структур "Мемориала" - добились предоставления временного убежища гражданину КНДР, фигурирующему в публикациях СМИ под псевдонимом Ким. На получение статуса у Кима ушло три года. В Амурской области его арестовали за незаконный переход границы и долгое время держали в благовещенском СИЗО. После вмешательства правозащитников Ким был оштрафован и освобожден; ему помогли перебраться в Москву. Однако в постоянном убежище северокорейцу было отказано, а временное - на срок один год - он получил лишь со второй попытки.

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13.11.2016

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